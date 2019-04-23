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Zarif'ten "ABD'nin muafiyet kararı çaresizlik ve acizliğinin göstergesi" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 15:00 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: "İran'a karşı ekonomik terörizmin arttırılması, ABD rejiminin çaresizliği ve acizliği ile onun bölgedeki ortakları ve takipçilerinin kronik başarısızlığının bir göstergesidir"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmemesi kararının "çaresizlik ve acizliğinin göstergesi" olduğunu belirtti.

ABD'nin muafiyetleri uzatmama kararına ilişkin resmi Twitter hesabından bir açıklama yayınlayan Zarif, Washington yönetimi ile bölgedeki müttefiklerini eleştirdi.

Zarif, açıklamasında şunları kaydetti:

"İran'a karşı ekonomik terörizmin arttırılması, ABD rejiminin çaresizliği ve acizliği ile onun bölgedeki ortakları ve takipçilerinin kronik başarısızlığının bir göstergesidir. Sayın Trump! İran'ın kadim medeniyetinin mirasçıları, stratejilerini yabancıların ve Amerikalıların yol göstericiliğinde belirlemiyor."

Beyaz Saray, daha önce İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmeyeceğini açıklamıştı.

Açıklamada, ABD, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ortak şekilde küresel enerji piyasalarına tedarik konusunda güvence verdikleri belirtilerek, "İran petrolü piyasadan çekildikten sonra da küresel talebin karşılanacağını garanti etmek üzere bu vakitli adımı atma konusunda mutabık kaldık." denilmişti.

ABD yönetiminin bu kararıyla "ABD'nin İran'dan petrol alımına yaptırım getiren kararından 2 Mayıs'a kadar 180 günlüğüne muaf tutulan" Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Türkiye, İtalya ve Yunanistan'ın muafiyetleri sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN Muafiyet Tahran

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