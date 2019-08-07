Zarif'ten ABD'ye Kaşıkçı tepkisi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine rağmen ABD'nin Suudi Arabistan'ı desteklemeye devam etmesini eleştirdi.

İran devlet televizyonuna göre, başkent Tahran'da düzenlenen İnsan Hakları ve İnsanlık Onurunu Anma Günü töreninde konuşan Zarif, ABD yönetiminin Suudi Arabistan ve İsrail'deki ciddi insan hakları ihlallerine rağmen bu ülkelere desteğine tepki gösterdi.

Gazeteci Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine rağmen ABD yönetiminin Riyad'a desteğini sürdürmesine ilişkin Zarif, "Bir güç merkezi ile yakın bağlarınız varsa tüm eylemleriniz haklı gösterilebilir. Hatta bir insanı testere ile parça parça etseniz bile en büyük askeri anlaşmalardan fayda sağlayabilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Filistin topraklarını işgali ve insan hakları ihlallerine de işaret eden Zarif, "Siyonist rejim Filistin topraklarını 70 yıldır işgal altında tutuyor." dedi.

Zarif, buna karşın ABD'nin İsrail'in işgal ve insan hakları ihlallerini görmezden geldiğini belirtti.