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Zarif'ten ABD'ye Kaşıkçı tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 13:49 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: - "Bir güç merkezi ile yakın bağlarınız varsa tüm eylemleriniz haklı gösterilebilir. Hatta bir insanı testere ile parça parça etseniz bile en büyük askeri anlaşmalardan fayda sağlayabilirsiniz"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine rağmen ABD'nin Suudi Arabistan'ı desteklemeye devam etmesini eleştirdi.

İran devlet televizyonuna göre, başkent Tahran'da düzenlenen İnsan Hakları ve İnsanlık Onurunu Anma Günü töreninde konuşan Zarif, ABD yönetiminin Suudi Arabistan ve İsrail'deki ciddi insan hakları ihlallerine rağmen bu ülkelere desteğine tepki gösterdi.

Gazeteci Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine rağmen ABD yönetiminin Riyad'a desteğini sürdürmesine ilişkin Zarif, "Bir güç merkezi ile yakın bağlarınız varsa tüm eylemleriniz haklı gösterilebilir. Hatta bir insanı testere ile parça parça etseniz bile en büyük askeri anlaşmalardan fayda sağlayabilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Filistin topraklarını işgali ve insan hakları ihlallerine de işaret eden Zarif, "Siyonist rejim Filistin topraklarını 70 yıldır işgal altında tutuyor." dedi.

Zarif, buna karşın ABD'nin İsrail'in işgal ve insan hakları ihlallerini görmezden geldiğini belirtti.

Suudi gazeteci Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüş, cinayetin ardından ABD yönetimi, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın cinayetle ilgisinin olmadığını ileri sürmüştü.

- Cinayette Suudi Arabistan'ın rolü

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından cinayete ilişkin hazırlanan raporlarda Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu.

Raporlarda, aralarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın da bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilmişti.

Öte yandan ABD Senatosu, Kaşıkçı cinayetinden Bin Selman'ın sorumlu olduğunu kabul eden bir karar tasarısını kabul etmiş, böylece söz konusu cinayetten dolayı Veliaht Prens açıkça suçlanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'un Yemen'de devam eden savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği kesmesini öngören bir yasa tasarısını nisan ayında veto etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı İRAN Zarif

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