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Zarif'ten ABD'ye: "Tehdit tehdidi doğurur"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 23:57 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: "Tehdit tehdidi doğurur, medeni olmak ise medeni olmayı"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran'la ilgili açıklamasını eleştirerek, ülkesinin füze denemesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2231 sayılı kararını ihlal etmediğini savundu.

Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pompeo'nun İran'ın gelecek aylarda fırlatmayı planladığı 3 uzay aracıyla ilgili iddialarına cevap verdi.

Dışişleri Bakanı Zarif açıklamasında ABD'yi eleştirerek, İran’ın uzay araçları fırlatması ve füze testlerinin BMGK'nın 2231 sayılı kararını ihlal etmediğini belirtti.

Zarif, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"ABD'nin kendisi BMGK'nın 2231 sayılı kararını esastan ihlal etmekte ve bu yüzden kimseye ders verebilecek konumda değil. ABD'ye şunu hatırlatmak isterim: Birincisi, BMGK'nın 1929 sayılı kararı ölüdür. İkincisi de tehdit tehdidi doğurur, medeni olmak ise medeni olmayı."

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın gelecek aylarda fırlatmayı planladığı uzay araçlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bu araçlarda kullanılan teknolojinin kıtalararası güdümlü füze teknolojisiyle aynı olduğunu savunarak, Tahran yönetimini sürecin durdurulmaması durumunda daha güçlü ekonomik ve diplomatik yaptırım uygulamakla tehdit etmişti. Pompeo, bu durumun İran'ın füze programını geliştireceğini savunmuştu.

ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin, İran'ın bu adımını BMGK'nın 2231 sayılı kararını ihlal olarak tanımladığını belirten Pompeo, "Rejimin uluslararası güvenliği tehdit etmesine sessiz kalamayız." ifadesini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN pompeo Zarif

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