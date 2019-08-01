HABER

Zarif'ten ABD'ye "yaptırımların bir etkisi yok" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 00:20 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: - "İran dışında bir mülküm ya da menfaatim olmadığı için yaptırımların ne bana ne de aileme bir etkisi yok. Beni gündeminizde bu kadar büyük bir tehdit olarak gördüğünüz için teşekkür ederim"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran dışında bir mülkü olmadığı için ABD yönetiminin kendisini yaptırım listesine almasının bir etkisi olmayacağını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD Hazine Bakanlığının kendisini yaptırım listesine almasına Twitter hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Zarif, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ABD'nin beni yaptırım listesine almasının nedeni benim İran'ın dünya genelindeki baş sözcüsü olmam. Gerçek bu kadar mı acı? İran dışında bir mülküm ya da menfaatim olmadığı için yaptırımların ne bana ne de aileme bir etkisi yok. Beni gündeminizde bu kadar büyük bir tehdit olarak gördüğünüz için teşekkür ederim."

ABD Hazine Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Zarif'in yaptırım listesine eklendiğini açıklamıştı. Yaptırımlar, Zarif'in ABD'deki malvarlığına erişimini engellemeyi ve ABD vatandaşlarının İran Dışişleri Bakanı ile herhangi bir ticari ilişki kurmasını yasaklıyor.

PARTNERÜnlü kardeşlerden yarı çıplak paylaşım!Ünlü kardeşlerden yarı çıplak paylaşım!
Petlas işçilerinin eylemi uzlaşmayla son bulduPetlas işçilerinin eylemi uzlaşmayla son buldu
Erdoğan'dan Boris Johnson'a tebrikErdoğan'dan Boris Johnson'a tebrik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif İRAN

En Çok Okunan Haberler

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

11 yıl sonra ilk! Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

11 yıl sonra ilk! Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

F-35 programında flaş gelişme! Dönüyorlar

F-35 programında flaş gelişme! Dönüyorlar

Benzema coştu, F.Bahçe Real Madrid'e direnemedi

Benzema coştu, F.Bahçe Real Madrid'e direnemedi

ABD Büyükelçiliği duyurdu! 4 tanesi daha teslim edildi

ABD Büyükelçiliği duyurdu! 4 tanesi daha teslim edildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü

Erdoğan'dan Boris Johnson'a tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile görüştü

İstanbul Şirinevler'de kablolardaki patlamalar korkuttu

İstanbul'da korkutan patlamalar!

Mahalleyi karıştıran kaza! Facia: Çocuk parkına daldı

Mahalleyi karıştıran kaza! Facia: Çocuk parkına daldı

31 Temmuz 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 3 milyon TL devretti!

31 Temmuz 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

31 Temmuz 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.