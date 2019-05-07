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Zarif'ten "Bölge halkı ABD ve destekçilerinden nefret ediyor" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 17:37 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: "Eğer ABD ve onun destekçileri güvenlikle ilgili bir eksiklik hissediyorlarsa bunun nedeni bölge halkının artık onlardan nefret etmesidir. İran'ın itham edilmesi bu durumu değiştirmeyecektir"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın "İran'a mesaj vermek üzere" Orta Doğu'ya sevk edeceklerini açıkladığı USS Abraham Lincoln uçak gemisinin geçen ay yola çıktığını belirterek, ABD ve bazı çevrelerin bunu "İran tehdidine karşı sert bir uyarı" olarak göstermeye çalıştığını ifade etti.

Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'ın "İran'a mesaj vermek üzere USS Abraham Lincoln uçak gemisi taarruz grubu ile bir bombardıman görev gücünü Orta Doğu'ya sevk edecekleri" yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Zarif, "USS Abraham Lincoln" uçak gemisinin geçen ay bölgeye doğru hareket ettiğini ve "B Takımı" olarak adlandırdığı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in ise bunu "İran tehdidine karşı sert bir uyarı" olarak göstermeye çalıştığını ifade etti.

Açıklamasında Zarif, şunları kaydetti:

"Eğer ABD ve onun destekçileri güvenlikle ilgili bir eksiklik hissediyorlarsa bunun nedeni bölge halkının artık onlardan nefret etmesidir. İran'ın itham edilmesi bu durumu değiştirmeyecektir."

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sözcüsü Keyvan Hüsrevi de "USS Abraham Lincoln" uçak gemisinin 21 gün önce Akdeniz'e giriş yaptığını belirterek, ABD'nin psikolojik savaş yürütmenin peşinde olduğunu ifade etmişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, dün İran'a mesaj vermek üzere "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi taarruz grubu ile bir bombardıman görev gücünü Orta Doğu'ya sevk edeceklerini duyurmuştu.

Bolton yaptığı yazılı açıklamada, "Birçok kaygı verici ve gerginliği tırmandıran belirti ve uyarıya karşın, İran rejimine ABD'nin veya müttefiklerinin menfaatlerine yönelik herhangi bir saldırının sert bir güçle karşılık verileceğine dair net ve mutlak bir mesaj vermek üzere ABD USS Abraham Lincoln uçak gemisi taarruz grubunu ve bir bombardıman görev gücünü Merkez Kuvvetler Komutanlığı bölgesine gönderiyor." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin İran ile bir çatışmanın peşinde olmadığını iddia eden Bolton, "Ancak herhangi bir saldırıya cevap vermek için tam hazırız." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN Zarif

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