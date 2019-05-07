İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın "İran'a mesaj vermek üzere" Orta Doğu'ya sevk edeceklerini açıkladığı USS Abraham Lincoln uçak gemisinin geçen ay yola çıktığını belirterek, ABD ve bazı çevrelerin bunu "İran tehdidine karşı sert bir uyarı" olarak göstermeye çalıştığını ifade etti.

Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'ın "İran'a mesaj vermek üzere USS Abraham Lincoln uçak gemisi taarruz grubu ile bir bombardıman görev gücünü Orta Doğu'ya sevk edecekleri" yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Zarif, "USS Abraham Lincoln" uçak gemisinin geçen ay bölgeye doğru hareket ettiğini ve "B Takımı" olarak adlandırdığı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in ise bunu "İran tehdidine karşı sert bir uyarı" olarak göstermeye çalıştığını ifade etti.