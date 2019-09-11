Zarif'ten Bolton'a savaşın baş kışkırtıcısı benzetmesi

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın görevinden alınmasının ardından aynı sert çizgiyi izleyenlerin de gitmesi istedi. Zarif, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Bolton’ı işaret ederek "Beyaz Saray'ın B Takımı'ndaki yandaşının gitmesinin ardından dünya rahat bir nefes almış ki, Pompeo ve Mnuchin İran'a yönelik ekonomik terörizmi tırmandıklarılarını duyurdular” ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin’e işaret eden Zarif, "Savaşa olan susamışlık, baş kışkırtıcının gitmesi ile sona ermeli" dedi.

Zarif, "Ekonomik terörizm" ile İran'a yönelik yaptırımlara atıfta bulundu. ABD Hazine Bakanlığı Pazartesi günü aralarında İran Devrim Muhafızlarının da bulunduğu grup ve kişilere yönelik yaptırımların genişletildiğini açıklamıştı.

İlişkilerde değişiklik beklenmiyor

İran, Beyaz Saray’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton’ın görevinden ayrılmasının ardından ABD ile olan ikili ilişkilerde bir değişiklik olmasını beklemiyor. İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecit Tahtirevançi, Bolton'ın kovulmasının ardından da İran’ın ABD ile görüşmeyi değerlendirmeyeceğini vurguladı. Tahtirevançi, İran’a yönelik yaptırımlara devam edildiği sürece, ikili görüşmelerin yapılmayacağını altını çizdi.