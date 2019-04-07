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Zarif'ten İran Devrim Muhafızları ile ilgili ABD'ye uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 17:32 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: - "Devrim Muhafızları Ordusunun terörist ilan edilmesi için çaba gösterenler Netanyahu'nun öncülüğünde ABD'yi yeni bir bataklığa sürüklemek istiyor" - "Donald Trump'ın ABD'yi yeni bir facia ile karşı karşıya bırakmaması için bunları bilmesinde fayda var"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Washington yönetiminde Devrim Muhafızları Ordusunu (DMO) terör listesine almak isteyenlerin ABD'yi yeni bir bataklığa sürükleme niyetinde olduğunu belirtti.

Zarif, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, DMO'yu "yabancı terör örgütü" olarak tanımlamaya hazırlandığı yönündeki iddialar üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Washington yönetimine uyarıda bulundu.

Cevad Zarif, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu tüm konularda en önde tutan ve uzun süredir Devrim Muhafızlarını terörist ilan etmek için büyük bir tutkuyla çaba gösterenlerin, bu meselenin bölgedeki ABD güçleri için ne sonuçlar doğuracağının da farkında olduğunu" kaydetti.

Zarif, "DMO'nun terörist ilan edilmesi için çaba gösterenler Netanyahu'nun öncülüğünde ABD'yi yeni bir bataklığa sürüklemek istiyor. Donald Trump'ın ABD'yi yeni bir facia ile karşı karşıya bırakmaması için bunları bilmesinde fayda var." ifadelerini kullandı.

Wall Street Journal'ın ismini açıklamadığı ABD'li yetkililere dayandırdığı dünkü haberinde, Washington yönetiminin, İran Silahlı Kuvvetlerine bağlı DMO'yu gelecek hafta "yabancı terör örgütleri" listesine dahil edebileceği öne sürülmüştü.

Habere göre, Devrim Muhafızları tarafından Avrupa ve diğer bölgelerde yürütülen ticari faaliyetleri engelleme amacı taşıyan kararın, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından desteklendiğini aktaran yetkililer, Pentagon ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'un ise bölgedeki ABD güçlerine karşı tehditlere yol açabileceği endişesiyle karara sıcak bakmadığını belirtmişti.

Washington yönetimi, şu ana kadar DMO ile ilişkili onlarca kişi ve kuruluşu terör listesine dahil etmişti ancak ordunun tamamını kapsayan bir karar almamıştı.

Kararın çıkması halinde ABD ilk defa başka bir ülkenin ordusunu terör listesine almış olacak.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Devrim Muhafızları İRAN Zarif

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