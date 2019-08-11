Zarif'ten İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırısına tepki

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırısına tepki göstererek İsrail'in "yüzyılın aşağılamasını" Filistinlilere dayattığını belirtti.

Zarif, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada İsrail polisinin Filistinlilere saldırısıyla ilgili bir fotoğraf paylaşarak olaya tepki gösterdi.

İranlı bakan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu fotoğrafta görülen cinayet bu sabah, bizim mübarek bir günümüzde Mescid-i Aksa'da meydana geldi. Aynı teröristler yüzyılın aşağılamasını Filistinlilere dayatmayı ümit ediyorlar. Müslümanlar olarak birlik olmamız durumunda bu zulmü sona erdirmeye gücümüz var."

Müslümanların haklarına ulaşmaları için öncelikle kendilerine saygı duyması gerektiğini kaydeden Zarif, ABD yönetiminin Filistin-İsrail meselesine çözüm bulmak iddiasıyla hazırladığı "Yüzyılın Anlaşması" planını eleştirerek "Eğer kendimize saygı duymazsak, onurumuz bir kere daha yüzyılın aşağılamasında olduğu gibi saldırıya uğrayacaktır." görüşlerini paylaştı.