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Zarif'ten Pompeo'nun açıklamalarına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 00:41 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: - "İran ve Yemen'e karşı işlenen insanlık suçundan ABD sorumludur"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo'nun Yemen ve İran'a ilişkin yaptığı açıklamalara tepki göstererek İran ve Yemen'e karşı işlenen insanlık suçundan ABD'nin sorumlu olduğunu belirtti.

Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pompeo'nun, "İranlıların gıda ve ilaç için gerekli mali hizmetlere erişimini engelleyen yasa dışı ABD yaptırımlarının sorumluluğunu" İran'a yüklediğini dile getirdi.

ABD'ye rağmen İran halkına gıda, ilaç ve diğer temel malzemeleri ulaştıracaklarını dile getiren Zarif, "İran ve Yemen'e karşı işlenen insanlık suçundan ABD sorumludur." ifadesini kullandı.

Zarif, Yemen'deki gelişmelerle ilgili olarak ise Pompeo'ya hitaben şu cümleleri yazdı:

"Bak ne diyeceğim, Bakan Pompeo. Karşı karşıya kaldıkları kıtlıktan sorumlu olan Yemenlilerin kendisidir. Çünkü Yemenliler okul servislerini bombalamak için milyar dolarlar ve 'bu riski hafifletmek için yine milyonlar' harcayan hamileri olduğunuz kasaba (Suudi Arabistan'a) direnmeksizin kendilerini yok etmelerine izin vermeliydiler. Utanmanız yok mu?"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Yemen'e milyonlarca dolar insani yardımda bulunduğunu açıklamıştı. ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook ise yaptırımlarının hedefinin İran halkı değil rejimi olduğunu ve bu nedenle ilaç, sağlık ve gıda sektörüne yaptırım uygulamadıklarını söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN pompeo Yemen Zarif

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