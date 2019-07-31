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Zarif’ten Pompeo’ya cevap: “İki yüzlü bir jest”

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.07.2019 14:24 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun “İran’a gitmek isterim” ifadesine karşılık “İki yüzlü bir jest” açıklamasını yaptı.ABD ve İran arasındaki gerginlik sürüyor.

Zarif’ten Pompeo’ya cevap: “İki yüzlü bir jest”

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun “İran’a gitmek isterim” ifadesine karşılık “İki yüzlü bir jest” açıklamasını yaptı.
ABD ve İran arasındaki gerginlik sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Pompeo’nun “İran’a gitmek isterim” açıklamasına karşılık “İki yüzlü bir jest” şeklinde cevap verdi. İranlı gazetecilerin vize başvurularının reddedilmesine değinen Zarif, “İran’a gelmenize gerek yok” ifadelerini kullandı. ABD’ye gitmek isteyen gazetecilere vize verilmesiyle röportaj yapılabileceğini ifade etti.
Pompeo geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Zarif’in özgürce konuşabileceği Amerika’ya gelmesinden korkmuyoruz. Peki Hamaney rejimi o kadar kötü mü kendisi benim aynı şeyi Tahran’da yapmama izin veremez mi” ifadelerini kullanmıştı.
Pompeo İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’e ise “Ya insanlar filtresiz ve kısaltılmamış gerçekleri duyarsa” dedi.

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