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Zarif'ten "Saddam savaşının kalıntılarından biri daha ortadan kalktı" yorumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 23:56 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: "(İran-Irak ortak açıklamasıyla ilgili) Bugün iki ülke liderleri tarihi bir ortak açıklama yayımladı. Bu açıklamayla Saddam savaşının kalıntılarından biri daha ortadan kalktı"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran ile Bağdat yönetimlerinin 1975 Cezayir Anlaşması'na dönüş kararını, "Saddam savaşının kalıntılarından biri daha ortadan kalktı" diye yorumladı.

Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Bağdat'taki temaslarının ardından iki yönetim tarafından alınan kararlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Açıklamasında dün akşam Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi tarafından ağırlandıklarını aktaran Zarif, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün iki ülke liderleri tarihi bir ortak açıklama yayımladı. 1975 Anlaşması hayata geçirilecek ve Irak ile İran arasındaki nehir hızla çamurdan temizlenecek. Bu açıklamayla Saddam savaşının kalıntılarından biri daha ortadan kalktı."

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Bağdat'taki temaslarının ardından iki yönetim tarafından alınan kararlara ilişkin yayımlanan ortak bildiride, "Taraflar, 13 Haziran 1975 tarihli Sınır ve İyi Komşuluk Anlaşması'nı titizlikle hayata geçirme azmini dile getirdi." ifadesine yer verilmişti.

Açıklamada ayrıca tarafların Şat'ül Arap Nehri'nin ortak şekilde temizlemeye başlanması kararı aldığı da aktarılmıştı.

Dönemin Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Saddam Hüseyin ve İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi tarafından 1975'te Cezayir Devlet Başkanı'nın ara buluculuğunda imzalanan ve Cezayir Anlaşması olarak bilinen "Sınır ve İyi Komşuluk Anlaşması", iki ülke arasında kara ve nehir sınırlarının çizilmesini içeriyordu. Ancak Saddam Hüseyin söz konusu anlaşmayı 1980'de iptal ettiğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ırak İRAN Zarif

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