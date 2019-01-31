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Zarif'ten Trump yönetimine "çelişki" suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 00:45 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: "ABD istihbarat örgütlerinin raporları, Trump'ın, hükümetindeki savaş yanlılarının ve İsraillilerin iddialarıyla çelişki içinde"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump yönetiminin açıklamaları ile bu ülkenin istihbarat örgütlerinin raporlarının birbiriyle çeliştiğini savundu.

Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Dan Coats'un İran ile ilgili açıklamalarından alıntı yaparak Trump yönetimini "çelişkili" olmakla suçladı.

Zarif, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"ABD istihbarat örgütlerinin raporları, Trump'ın, hükümetindeki savaş yanlılarının ve İsraillilerin iddialarıyla çelişki içinde. Bu çok garip ve olmadık bir durum. Trump, AB, BM ve ABD'nin eski makamlarına bir şey söylemeden önce onların daha önce söylediklerine kulak vermeliydi."

Senato İstihbarat Komitesi’nde dün yapılan "ABD'ye Yönelik Küresel Tehditler" konulu oturuma katılan ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Dan Coats, İran'ın şu an nükleer füze geliştirme faaliyetlerinde bulunduğunu düşünmediklerini fakat Orta Doğu'da en fazla balistik füzeye sahip ülke olarak tehlike oluşturmaya devam ettiğini savunarak, "Tahran yönetimi, bölgedeki emellerinin peşinden gitmeye devam edecek ve kendi ekonomisi gün geçtikçe zayıfladığı halde askeri yeteneklerini geliştirecektir." şeklinde konuşmuştu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ise İran'ın "asla nükleer silahlardan vazgeçme stratejisi yürütmediğini" ileri sürmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Tahran Zarif

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