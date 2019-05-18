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Zarif'ten Trump'a "ne düşüneceğini bilmiyor" suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 00:30 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: "B takımı bir şey söylüyor Trump da ayrı bir şey. Kimin ne düşüneceğini bilmediği tam olarak ortaya çıkıyor. Biz, bin yıllardır ne düşünülmesi gerektiğini biliyoruz. ABD ile ilgili olarak ne düşünülmesi gerektiğini de 1953 (Musaddık'a yönelik ABD darbesi) yılından bu yana bunu biliyoruz. Bugünkü zamanda bu iyi bir gelişmedir"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump ile "B Takımı"nın ayrı şeyler söylediğini ve Trump'ın "ne düşüneceğini bilmediğini" belirtti.

Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump'ın İran ile ilgili paylaşımını eleştirdi.

Zarif, "B Takımı" olarak adlandırdığı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid ile Trump'ın farklı şeyler söylediğini ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"B takımı bir şey söylüyor, Trump da ayrı bir şey. Kimin ne düşüneceğini bilmediği tam olarak ortaya çıkıyor. Biz, bin yıllardır ne düşünülmesi gerektiğini biliyoruz. ABD ile ilgili olarak ne düşünülmesi gerektiğini de 1953 (Musaddık'a yönelik ABD darbesi) yılından bu yana bunu biliyoruz. Bugünkü zamanda bu iyi bir gelişmedir."

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetmişti:

"Bazı yalancı haber kanalları, İran ile ilgili yalan haberlerle ülkemize darbe vuruyor, İran konusunda hangi haberlerin yalan olduğuyla ilgili kafalar karışıyor ancak İran'ın da neyin doğru neyin yanlış olduğu konusunda kafası karışmış durumda ki bu da o kadar kötü (berbat) bir durum olmayabilir."

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Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif

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