Zarif’ten Trump’a: “Tuzağa Düşme”

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Başkan Donald Trump’a sosyal medya aracılığıyla seslendi.

Zarif tweeter mesajında Trump’a, İsrail’in olduğunu iddia ettiği Irak’taki Amerikan askerlerine yönelik saldırı planınıyla savaşı başlatma tuzağına düşmemesi çağrısı yaptı.

Zarif, İranlı eski üst düzey komutanlardan Kasım Süleymani’nin öldürülmesi yıldönümü nedeniyle bir uyarı mesajı yayınladı.

Washington, İran’ın desteklediği militan grupların Irak’taki Amerikan tesislerine düzenli olarak roketler fırlattıklarını belirtiyor.

Zarif mesajında Irak’tan gelen yeni istihbaratta İsrailli ajanların Amerikalılar’a yönelik saldırı planladığını gösterdiğini iddia etti. Zarif, bunun Trump’ı savaşa mecbur etme amacı taşıdığı mesajını verdi.

İran Dışişleri Bakanı, “Tuzaktan haberdar ol Trump, herhangi ateş kötü karşılık görecek” ifadesini kullandı.

Amerika, 30 Aralık’ta nükleer bomba taşıma kapasitesine sahip iki adet B-52 bombardıman uçağını Ortadoğu’ya göndermişti.

Ancak uçakların daha sonra bölgeden ayrıldığı kaydedildi.

Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020’de Bağdat’ta Amerikan hava saldırısında hayatını kaybetmişti.

