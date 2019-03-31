HABER

Zarif'ten Trump'ın İran politikasına eleştiri

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 17:38 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: - "Trump, başarısız İran politikasını başarılı göstermek için her türlü boş bahaneye başvuruyor"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran politikasını "başarısız" olarak nitelendirdi.

Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın İran politikasının başarısız olduğunu iddia ederek, "Trump, başarısız İran politikasını başarılı göstermek için her türlü boş bahaneye başvuruyor." ifadesini kullandı.

Trump'ın sıradan İran vatandaşlarına sorun çıkarmaktan mutluluk duyduğunu öne süren Zarif, "Trump da eski ABD başkanlarının öğrendiği gibi İranlıların baskılar karşısında teslim olmayacağını öğrenecek." değerlendirmesinde bulundu.

Korkutan uyarı! 1 milyardan fazla insan tehlike altında Korkutan uyarı! 1 milyardan fazla insan tehlike altında
GÜNCELLEME 2 - Belediye başkan adayı trafik kazasında yaralandıGÜNCELLEME 2 - Belediye başkan adayı trafik kazasında yaralandı
Diyarbakır’da oy torbaları gelmeye başladıDiyarbakır’da oy torbaları gelmeye başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump İRAN Muhammed Cevad Zarif

En Çok Okunan Haberler

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Bu mahallede kimse sandığa gitmedi

Bu mahallede kimse sandığa gitmedi

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Sokakta 'çıplak adam' paniği! Polis harekete geçti

Sokakta 'çıplak adam' paniği! Polis harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kilis'te çok sayıda patlayıcı bulundu!

Kilis'te çok sayıda patlayıcı bulundu!

Kocaeli'de 25 kişi oy kullandıktan sonra gözaltına alındı

Kocaeli'de 25 kişi oy kullandıktan sonra gözaltına alındı

Apartmanın elektrik panosu yandı: Dumandan etkilenen 8 kişi hastanelik oldu

Apartmanın elektrik panosu yandı

Erdoğan'ın tespihini hediye ettiği minik Atabey'in babası kazada hayatını kaybetti

Atabey'in babası kazada hayatını kaybetti

Denizli'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Denizli'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Adana'da sandık kavgası! Polis havaya ateş açtı

Adana'da sandık kavgası! Polis havaya ateş açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.