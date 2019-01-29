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Zarif'ten Venezuela hükümetine destek telefonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 08:11 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Venezuelalı mevkidaşı ile yaptığı görüşmede Tahran yönetiminin Venezuela yönetimine desteğini açıkladı

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile telefon görüşmesi yapan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran yönetiminin Venezuela hükümetine desteğini yineledi.

İran Dışişleri Bakanlığı resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre Arreaza ile telefonda görüşen Zarif, ülkesinin Venezuela hükümetine olan desteğini mevkidaşına aktardı.

Açıklamada, "İkili görüşmede özellikle Venezuela başta olmak üzere ABD'nin bağımsız ülkelere yönelik komplolarına uluslararası düzeyde karşı koyma yollarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu." ifadelerine yer verildi.

Telefon görüşmesinde Meksika, Uruguay ve diğer devletlerin Venezuela hükümeti ile muhalefet grupları arasındaki anlaşmazlıklarda siyasi çözüm yollarının takip edilmesi ve iç diyaloğun güçlendirilmesi yönündeki önerileri de değerlendirildi.

Öte yandan Zarif'in konuya ilişkin hemfikir ülkelerle değerlendirmelerini sürdürdüğü aktarıldı. Venezuela'da önceki gün muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitinglerle ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Maduro hükümetine desteklerini yinelemişti.

Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini açıklamış ve Venezuela'daki ABD'li diplomatlara ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Venezuela Zarif

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