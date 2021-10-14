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  4. Zarrab'ın eski holdingine hırsızlar dadandı! Girişlere duvar örüldü

Zarrab'ın eski holdingine hırsızlar dadandı! Girişlere duvar örüldü

14.10.2021 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hırsızların ve evsizlerin hedefi olan Reza Zarrab'ın Beyoğlu'ndaki eski holding binasına girişlerin engellenmesi için duvar örüldü.

Zarrab'ın eski holdingine hırsızlar dadandı! Girişlere duvar örüldü

Reza Zarrab'ın 5 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçmasının ardından Türkiye'deki tüm varlıklarına el konulmuştu.

HIRSIZLARIN HEDEFİ OLDU

Zarrab'ın kayyuma devredilen Fındıklı'daki 7 katlı holding binası geçtiğimiz yıldan beri terk edildi. Sahipsiz kalan holding binası son günlerde hırsızların hedefi olmuştu. Kapılar ve pencerelerin yanı sıra içeride bulunan malzemeler de çalınmıştı. Hırsızların ve evsizlerin dadanması sonucu çevredeki vatandaşlar rahatsızlık duydu.

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KORUMAK İÇİN DUVAR ÖRÜLDÜ

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri binayı gözetim altına aldı. Yapılan baskınlarda birçok hırsızlık şüphelisi yakalandı. Polisin kontrolleri devam ederken, Beyoğlu Kaymakamlığı'nın girişimleriyle Beyoğlu Belediyesi'nce binaya dışarıdan girişin engellenmesi için duvar örülmeye başlandı. Ön ve yan cephedeki kapı ve pencerelerin bir kısmı tuğla ile örüldü.

Çevre sakini Mustafa Ulus, "Burası devamlı soyuluyor. Buraya arkalı ve önlü bir güvenlik şart. Buraya güvenlik olmadan duvar da örsen hırsıza duvar dayanmaz. Yazık günah koskoca bina dünyanın malzemesini çaldılar. En tedbirlisi güvenliktir. Duvar örsün, ne kadar duvar örecek. Arabayı koyar buraya arabanın üstüne merdiven koyar yine çıkar" dedi. (DHA)

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Beyoğlu
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