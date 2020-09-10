'Zatürre aşısı' dehşeti! 'Yok' denilince 3 hemşireyi darbedip, bir hasta yakınını bıçakladı

Ayvalık ilçesine bağlı turistik Küçükköy Mahallesi'nde bulunan 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'ne saat 09.00 sıralarında, gelen E.B.K., yanındaki annesine zatürre aşısı yapılmasını istedi. Hemşireler, Aile Sağlı Merkezi'ndeki aşı depolama kapasitesinin 100 adet olduğunu ve aşı bulunmadığını, kendilerini listeye ekleyeceklerini söyledi. Bunun üzerine dışarı çıkan E.B.K., bir süre sonra geri dönerek, bir anda hemşire Hande Ç.'nin kafasına yumruk atıp, kafasını masaya vurdu. Diğer hemşire Ayşe B.'nin saçından tutup yerde sürüklerken, yardım etmeye gelen hemşire Ayşe S.'nin de koluna vurdu.

Olayı gören hasta yakınlarını ayırmak için geldiği sırada ise bıçağını çeken E.B.K., Abdullah S.'yi de bacağından bıçakladı. Sağlık ocağındakilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Bu sırada ilk müdahalesi sağlık ocağında yapılan Abdullah S. ardından Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırgan E.B.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Darbedilen 3 hemşirenin E.B.K.'den şikayetçi olduğu bildirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.