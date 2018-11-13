Zatürre, çocuklarda ve yaşlılarda hayati tehlikeye yol açıyor

LEFKOŞA, (DHA) - YAKIN Doğu Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Finn Rasmussen zatürre ve belirtileri ile ilgili yaptığı açıklamada, iki aşamadan oluşan zatürrenin ilk aşamasında vücuttaki bakteri, virüs veya mantarların agresif şekilde yer değiştirdiğini, vücuttan mikropların temizlenmediği durumlarda ise daha ağır ikinci aşamaya geçildiğini ifade etti.

Doktorların genelde zatürreyi farklı şekilde adlandırdığını söyleyen Prof. Dr. Finn Rasmussen, enfeksiyonun bulaşma şekline bağlı olarak toplum kökenli zatürreler ve hastane kökenli zatürreler olarak ikiye ayrıldığını belirtti.

Toplum kökenli zatürrelerin adından da anlaşılacağı gibi hastane dışında geliştiğini söyleyen Prof. Dr. Finn Rasmussen, hastane kökenli zatürrelerin ise toplum kökenli zatürrelere göre daha yaygın olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Hastane kökenli zatürre, bir hastanın başka bir şikâyet ile hastanede olduğunda edinilendir. Hastane kökenli zatürreler genellikle daha ciddi vakalara sebep olur. Kişi zaten hasta ve hastane bakterileri de tedaviye daha dirençli olduğu için hastane kökenli zatürre olma riski artmaktadır."