HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Zatürre deyip geçmeyin! Tedavide geç kalınırsa ölümcül olabilir

Zatürre deyip geçmeyin! Tedavide geç kalınırsa ölümcül olabilir

24.12.2024 16:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mine Önal, zatürrenin her mevsimde görülebildiğini özellikle kış aylarında ve ileri yaşlarda sıklığının arttığına dikkat çekerek “Tanı ve tedavideki gecikmeler ölüm ve sekel riskini artırmaktadır” dedi.

Zatürre deyip geçmeyin! Tedavide geç kalınırsa ölümcül olabilir

Dr. Mine Önal Zatürre (pnömoni) hakkında bilgi verdi. Uzman Dr. Önal, zatürre ile ilgili, “Zatürre akciğer dokusu enfeksiyonudur. Her yaş grubunda ve her mevsimde görülebilmekle birlikte kış aylarında ve ileri yaşlarda sıklığı artmaktadır. Enfeksiyona bağlı ölümlerde birinci sırada yer alır. Günümüzde antibiyotiklerin yaygın kullanımı ve bağışıklama (aşılama) politikaları sayesinde enfeksiyon hastalıklarından ölümler giderek azalırken zatürre halen yüksek ölüm ve sakatlanma (sekel) riski taşımaktadır. Tanı ve tedavideki gecikmeler ölüm riskini artırmaktadır” diye konuştu.

‘YOĞUN SİGARA TÜKETENLER RİSK ALTINDADIR’

öksürmek boğazına takılmak

Zatürrenin görülme riskinin yüksek olduğu bireylere değinen Dr. Önal, “Özellikle ileri yaşlarda (65 yaş üzerinde), KOAH, astım, kalp hastalığı, diyabet, kronik karaciğer-böbrek yetmezliği gibi ek hastalığı olan bireylerde, kanser hastalarında, yoğun sigara ve alkol tüketiminde ve bağışıklığı baskılayan ilaç kullanan kişilerde zatürre gelişme riski çok daha yüksektir” dedi.

Dr. Önal, sözlerine şöyle devam etti;

“Normal solunum sırasında hava yolları, dolayısıyla akciğerler mikroorganizmalara (bakteri, virüs ya da mantarlara) sürekli maruz kalmaktadır. Vücudun, genel bağışıklık sistemi, üst hava yollarının anatomik yapısı, öksürük refleksi ya da alt hava yollarında bulunan ince fırça benzeri mikroskopik yapılar (silialar) zatürre gelişimini engellemektedir. Yetersiz beslenme, aşırı soğuk maruziyeti, üst solunum yollarını tutan grip ve benzeri viral enfeksiyonlar ya da bağışıklığı baskılayan herhangi bir durum akciğerlerin savunma mekanizmalarının devre dışı kalmasına yol açarak zatürre gelişimine neden olur. Maruz kalınan mikroorganizmanın patojenitesi (hastalık yapma gücü) ve yoğunluğu da bu süreçte etkili olmaktadır.”

'ŞİKAYETLER ÇOK ŞİDDETLİ, AKUT YA DA SİLİK, SİNSİ OLABİLİR'

öksürük

Zatürrede hasta şikayetlerinin ve klinik tablonun mikroorganizmanın tipine göre değişiklik gösterdiğini belirten Önal, “Genellikle bakteri ve virüsler, nadiren de mantarlar zatürreye yol açabilir. Kabaca tipik ve atipik olarak tanımlanan 2 farklı zatürre tablosu vardır. Çoğu bakteriyal zatürrede yüksek ateş, üşüme-titreme, öksürük, sarı, yeşil, pas rengi balgam, göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, hızlı nefes alıp verme hatta bilinç bulanıklığı ile akut ve alevli bir başlangıç söz konusudur. Bu şikayetlerle beraber bulantı, kusma ve ishal de görülebilir. Virüs, mantar ve atipik olarak tanımlanan bir grup bakteriyle gelişen akciğer enfeksiyonları ise, çoğunlukla soğuk algınlığı şikayetleri ile başlamaktadır. Hafifçe yükselen ateş, baş ağrısı, halsizlik, iştahsızlık gibi genel bulgularla silik ve sinsi bir tablo ile seyretmektedir” diye konuştu.

‘GEÇMEYEN ÖKSÜRÜK DURUMUNDA DOKTORA GİDİLMELİ’

öksürük öksürmek

Hangi durumlarda uzman hekime danışılması gerektiği ile ilgili bilgi veren Dr. Önal, “Yüksek ateş, kötüleşen ya da geçmeyen öksürük, yeni gelişen nefes darlığı, nefes alırken oluşan göğüs ağrısı, gribal enfeksiyon sonrası klinik durumun aniden kötüleşmesi ve solunum bulgularına eşlik eden bilinç değişikliği durumlarında vakit kaybetmeden hastaneye başvurulması gerekir” ifadelerini kullandı.

‘ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ YARIDA KESİLMEMELİ’

doktor

Dr. Önal, tedavi ile ilgili, “Tanı konulduktan sonra hastanın klinik durumuna göre evde ya da hastanede yatarak tedavi kararı verilir. Vakit kaybetmeden olası etkene göre ampirik tedavi başlanır. Antibiyotik tedavisini düzenli ve yeterli süre kullanmak hayati önem taşımaktadır. Şikayetlerin azalması ya da kişinin kendisini daha iyi hissetmesi nedeniyle antibiyotikler erken kesilmemelidir. Genellikle çoğu hasta başarılı bir şekilde tedavi edilebilir. Tedavinin 3 ile 5’inci gününde yakınmalar azalmaya başlar. Halsizlik ve hafiflemiş ancak devam eden öksürük birkaç hafta daha sürebilir. Tedavinin gecikmesi, erken sonlandırılması ya da yukarıda bahsedilen risk grubundaki hastalarda, komplikasyon gelişmesi söz konusu olabilmektedir. Erken dönemde akciğer zarında sıvı toplanması, bakterinin kana karışması, apse oluşumu gibi komplikasyonlar gelişirken geç dönemde akciğerde sertleşme (fibrozis) ve akciğer fonksiyonlarında azalma ortaya çıkabilir” dedi.

‘AŞI KORUYUCU BİR ETKENDİR’

Uzman Dr. Önal, zatürreden korunma yolları ile ilgili de “Zatürre aşısı korunmak için en etkili yöntemdir. İnfluenza aşıları ise, yalnızca gripten korunmada değil aynı zamanda zatürre ile komplike olmasını engellemek için de önerilmektedir. Var olan kronik hastalıkların kontrol altında tutulması, sigara ve yoğun alkol kullanımından kaçınılması, kapalı-kalabalık mekanlar da maske kullanımı zatürre gelişimini önlemede etkili olacaktır” diye konuştu.

DHA
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
öksürük zatürre
En Çok Okunan Haberler
Emekli maaşı muhtemel zam tabloları belli oldu! İşte 2025 yılında en düşük emekli maaşı ve zam oranı için beklenen rakamlar…

Emekli maaşı muhtemel zam tabloları belli oldu! İşte 2025 yılında en düşük emekli maaşı ve zam oranı için beklenen rakamlar…

İnan Kıraç Emine Alangoya ile 87 yaşında evlendi

İnan Kıraç Emine Alangoya ile 87 yaşında evlendi

Balıkesir'deki patlayıcı fabrikasında yaşanan patlamada can kaybı sayısı değişti

Balıkesir'deki patlayıcı fabrikasında yaşanan patlamada can kaybı sayısı değişti

Suriye'de tüm muhalif gruplar kendini feshedecek!

Suriye'de tüm muhalif gruplar kendini feshedecek!

ABD Federal Havacılık İdaresi duyurdu! American Airlines'in tüm uçuşları durduruldu

ABD Federal Havacılık İdaresi duyurdu! American Airlines'in tüm uçuşları durduruldu

Öldü sanıyordu, 11 yıl sonra görünce: "Videodaki benim oğlum"

Öldü sanıyordu, 11 yıl sonra görünce: "Videodaki benim oğlum"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Günlük kombinlerin tamamlayıcısı Camper'da %50'ye varan indirim

Günlük kombinlerin tamamlayıcısı Camper'da %50'ye varan indirim

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.