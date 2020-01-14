HABER
  4. Zatürre griple karıştırılıyor

Zatürre griple karıştırılıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.01.2020 09:15 | Son Güncelleme

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr.

Zatürre griple karıştırılıyor

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fulya Gülergün, kış aylarında solunum yolu enfeksiyonları ile birlikte zatürrede de artış yaşandığına dikkat çekerek, "Zatürre belirtileri üst solunum yolu enfeksiyonları ve griple sık karıştırıldığı için hastalarımız bize geç başvurabiliyor, bu da hastalığın ilerlemesine ve tedavinin gecikmesine neden oluyor" dedi.
VM Medical Park Mersin Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Gülergün, zatürrenin, tüm dünyada ve Türkiye’de en sık görülen ve en fazla ölüme neden olan hastalıkların başında geldiğine işaret ederek, "Ülkemizde yapılan çalışmalarda zatürreden ölüm oranının hastalığın ağırlığı ile ilişkili olarak yüzde 1 ile yüzde 60 arasında değiştiği ve hastaneye yatışı gereken hastalarda oranın daha yüksek olduğu (yüzde 10.3-60) gösterilmiştir" ifadelerini kullandı.

"Öksürükle de çatal-kaşıkla da bulaşabilir"
Zatürrenin hapşırık veya öksürük ile yayılabileceği gibi bardak, kapı kolu, çatal, kaşık gibi eşyalara temastan sonra ellerin ağza temasıyla ve kan yoluyla bulaşabileceğini söyleyen Gülergün, şu bilgileri verdi:
"Zatürre, bir mikroorganizmanın akciğere ulaşması ve çoğalması sonucu akciğerlerde oluşan iltihabi süreçtir. En sık görülen, hekime başvurmaya neden olan ve en fazla ölüme yol açabilen hastalıklar arasındadır. Zatürrenin gelişebilmesi için mikroorganizmanın akciğere ulaşmasının yanı sıra, öksürük refleksi gibi akciğerin temizleme mekanizmaları ve bağışıklık sisteminin yeterince etkin çalışmaması gerekir. Zatürre semptomları arasında üşüme, titreme, ateş yüksekliği, öksürük, balgam, sırt ve göğüs ağrısı şikayetleri görülebilir. Bazen de hastalar ateş, halsizlik, baş ağrısı ve kuru öksürük şikayetleri ile başvurabilirler. Zatürre belirtileri üst solunum yolu enfeksiyonları ve griple sık karıştırıldığı için hastalarımız bize geç başvurabiliyor, bu da hastalığın ilerlemesine ve tedavinin gecikmesine neden oluyor."

"Aşı ile korunabilirsiniz"
Özellikle 65 yaş üzeri veya KOAH, astım, kalp hastalığı, şeker hastalığı, böbrek hastalığı olan, bağışıklık sistemi düşük ve sigara kullanan hastalarda, klinik tablonun daha ağır olabileceğine dikkat çeken Gülergün, "Bu hastalarda ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ağrıları, bilinç bulanıklığı gibi belirtiler eşlik edebilir. Şikayetlerini dinlediğimiz hastalarımıza fiziki muayene, radyolojik ve laboratuvar tetkikleri ile tanı koyarak tedaviye başlıyoruz ancak en iyi korunma yöntemi pnömokok aşısı ile aşılanmaktır. Aşı çok güvenlidir. Doktora danışılarak zatürreden korunma amaçlı özelikle risk altındaki kişilere pnömokok aşısı yapılmalıdır" diye konuştu.
Dr. Fulya Gülergün, zatürre belirtileri olan hastaların doktora gitmeyip kendi kendine antibiyotik kullanmasının hastalığı daha çok ağırlaştırdığını ve tehlikeyi artırdığını belirterek, kesinlikle doktora gitmeden eş-dost önerisi ile ilaç kullanımından kaçınılması gerektiğini dile getirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERNereden çıktı bu Defne Samyeli aşkı!Nereden çıktı bu Defne Samyeli aşkı!
Hem sağlığına hem de annelik hayaline kavuştuHem sağlığına hem de annelik hayaline kavuştu
'Çocuğunuz alerjik bünyeli olabilir''Çocuğunuz alerjik bünyeli olabilir'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

İran: Terörist Trump’ın yakasını bırakmayacağız

İran: Terörist Trump’ın yakasını bırakmayacağız

Sosyal medya Hasan'ı konuşuyor! Valilik harekete geçti

Sosyal medya Hasan'ı konuşuyor! Valilik harekete geçti

Dakikalar içinde sular altında kaldı! Bu anı görmek için...

Dakikalar içinde sular altında kaldı! Bu anı görmek için...

Defne Samyeli'den Mustafa Sandal'ın aşk iddiasına sert yanıt

Defne Samyeli'den Mustafa Sandal'ın aşk iddiasına sert yanıt

Moskova'da Türkiye-Suriye toplantısı iddiası!

Moskova'da Türkiye-Suriye toplantısı iddiası!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor

Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Beylikdüzü’nde domuz gribi şüphesi! 2 çocuk hayatını kaybetmişti

2 çocuk hayatını kaybetmişti! İstanbul'da domuz gribi şüphesi

Mehmet Ali Erbil'in hastalığı olan kaçış sendromu nedir? Kaçış sendromu belirtileri nelerdir?

Mehmet Ali Erbil'in hastalığı olan kaçış sendromu nedir?

Etnik rinoplasti ve biyometrik güzellik

Etnik rinoplasti ile biyometrik güzellik

Ağız sağlığı kalbi etkiliyor!

Ağız sağlığı kalbi etkiliyor!

Son yılların artarak devam eden hastalığı: Tüketim bağımlılığı

Bu bağımlılıkta kişi 'eşya' aşeriyor!

Rahmin alınması sonrası neler olur? Rahmin alınması cinselliği etkiler mi?

Kadınlığın sonu olarak görülüyor ama... Cinselliği etkiliyor mu?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.