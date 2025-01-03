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Zatürre mevsimi gelince aciller dolup taştı! Boşalan yatak hemen doluyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
03.01.2025 15:43
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Son aylarda zatürre vakalarında artış var. İstanbul'un en eski dal hastanelerinden Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde boş yatak neredeyse yok. Öyle ki koah, akciğer kanseri tedavisi görenlerin yanı sıra zatürre olanlar da ilk bu hastaneye koşuyor. Peki, öksürüğün şeklinden zatürre anlaşılır mı, nelere dikkat etmeliyiz?

Zatürre mevsimi gelince aciller dolup taştı! Boşalan yatak hemen doluyor

Neredeyse her odada solunum desteği verilen hastalar, dolu yataklar... Görüntüler adeta pandemi günlerini anımsatıyor. Kasım ayında başlayan zatürre vakaları gittikçe artıyor. Son aylarda İstanbul'da da çok sayıda kişi zatürre nedeniyle yatağa düştü. İstanbul'da en çok başvurulan hastanelerden biri Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi. Hastanenin acili de yataklı servisleri de sürekli dolu. Zatürre daha çok kronik hastalıkları olan yaşlıları hedef alıyor.

"HASTA TABURCU OLUYOR, ACİLDEN BAŞKA BİR HASTA YATIYOR"

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Habertürk TV'de yer alan habere göre; Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Yelda Niksarlıoğlu, "Zatürre olan hastalarda daha kısa süreli öksürük başlıyor. 65 yaş üstünü biraz daha sık görüyoruz. Bu sirkülasyon oldukça hızlı, boş yatak kalmıyor. Sevk olan ya da ayaktan tedavi almış ama düzelmemiş hastalar bizim hastanemize başvuruyor.

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Bize, acile gelen hastaların büyük bir çoğunluğu yatıyor. Benim servisimde hasta taburcu oluyor ardından odası temizlendikten hemen sonra acilden başka bir hasta yatıyor. Bu mevsim özellikle bizim hastanemizin zatürre açısından yoğun oluğu dönemler. Marta kadar devam edebiliyor. Yoğun bakım ihtiyacı olabiliyor. Oksijen yetersizliği gelişebiliyor ya da ağır zatürre olduğu zaman." dedi.

Burada hastaların tedavi süresi ortalama 10 gün sürüyor. Bir odayı boşaltan hastanın ardından aynı gün başka bir hastaya yatış veriliyor.

GEÇMEYEN ÖKSÜRÜK ZATÜRRE BELİRTİSİ Mİ?

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Peki, son zamanlarda herkesin şikayet ettiği geçmeyen öksürük zatürre belirtisi mi?

Zatürre belirtilerinden bahseden Doç. Dr. Elif Yelda Niksarlıoğlu, "1-1.5 ay öksüren kişide genellikle zatürre görmeyiz. Yeni tanı alan zatürre olgularında geenllikle akut dediğimiz birkaç gündür devam eden öksürük, ateş, bagam çıkarma özellikle renkli balgam şeklinde bir takım şikayetler olabiliyor." ifadelerine yer verdi.

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Uzman isim ayrıca, "Ortam havalandırması oldukça önemli. Risk faktörü olan kişiler maske kullanımına dikkat etmeliler." diyerek vatandaşları uyardı.

Anahtar Kelimeler:
zatürre
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