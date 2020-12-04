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Zatürre neden olur ve nasıl geçer? Zatürre belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? Zatürre bulaşıcı mıdır?

04.12.2020 16:58 | Son Güncelleme:
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Zatürre neden olur ve nasıl geçer? Zatürre belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? Zatürre bulaşıcı mıdır?

Halk arasında zatürre olarak bilinen pnömoni hastalığı, akciğerde yer alan hava keseciklerinin bir sıvı ile dolarak iltihaplanması sonucunda ortaya çıkar. Çeşitli virüs ve bakterilere bağlı olarak oluşabilen bu hastalık, kimi zaman oldukça riskli ve tehlikeli olmasıyla bilinir.

Herkesin bilmesi gereken ve çoğu kişinin akıllarına takılan ‘’Zatürre nedir, bulaşıcı mıdır, nasıl geçer?’’ gibi önemli soruların cevaplarını yazımızın tamamını okuyarak kısa sürede öğrenebilirsiniz.

Zatürre Bulaşıcı Bir Hastalık Mıdır?

Pek çok kişinin merak ettiği ‘’Zatürre bulaşıcı mı?’’ sorusu, son yıllarda cevabının mutlaka bilinmesi gereken sorulardan biri haline gelmiştir. Viral solunum yolu enfeksiyonları ve zatürrenin oluşumuna yol açan grip bulaşıcıdır. Dolayısıyla aynı bu rahatsızlıklar gibi bir solunum yolu problemi olan pnömoni hastalığı da bulaşıcıdır. Öksürük ve hapşırık gibi solunum aracılığıyla yayılabildiği gibi bardak, çatal-kaşık gibi temas kurulan eşyalar üzerinden de bulaşabilir. Bu hastalık hem dünya genelinde hem de ülkemizde sıklıkla görülen ve ölüme sebep olan hastalıklar arasında yer alır. Bu nedenle hasta olan kişilerin başka bireylerle çok fazla yakınlaşmaması ve toplu taşıma araçlarını da kullanmaması gerekir. Özellikle bağışıklık sistemi güçsüz olan yaşlılarda, küçük bebek ve çocuklarda ekstra riskli bir hal alan bu hastalıktan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.

Zatürre Neden Oluşur?

Zatürre neden olur?” sorusunun yanıtını incelediğimizde her hastalık gibi bunun da oluşması için çeşitli ve farklı sebepler bulunur. Çoğunlukla vücut direncinin düştüğü ve bağışıklığın azaldığı durumlarda ortaya çıkan bu rahatsızlık, bazı bakteri ve virüslerin vücut içerisinde yer edinmesiyle ilerler. Genellikle pnömokok mikrobu adıyla bilinen bakterilerin akciğer üzerinde oluşturduğu enfeksiyon sonucunda gözlenir. Farklı yaş gruplarında değişik sonuçlar verdiği gözlemlenen zatürrenin, özellikle yaşlı bireylerde olumsuz ve riskli durumlara yol açtığı bilinir. Bireyin sahip olduğu kronik rahatsızlıklar da zatürreyi tetikleyen önemli faktörlerden biridir. Diğer yandan sigara ve alkol kullanımının akciğer sağlığını etkilemesinden dolayı tütün ürünleri de bu hastalığın oluşma sebepleri arasındadır. Kısa süre arayla kusmaların yanı sıra salgın gripler bağışıklığı güçlü olmayan kişilerde zatürreye neden olur. Uzun süreli ameliyatlar geçirmiş olmaları bireylerin solunum yolu hastalıkları üzerinde etkili olabilir.

Zatürrenin Belirtileri Nelerdir?

“Zatürre belirtileri nelerdir?” sorusunun cevabını bulmak amacıyla uzman doktorlar tarafından yapılan araştırmalar sonucunda bu hastalığın pek çok farklı ve çeşitli belirtisi olabildiği ortaya çıkmıştır. Her yaş grubunda ve bireyle değişik şekilde gözlenen zatürre, soğuk havaların ve yağmurlu günlerin ön planda olduğu kış aylarında daha sık ortaya çıkar. Genellikle diğer üst solunum yolu rahatsızlıkları ile benzer belirtileri beraberinde getiren zatürre, grip gibi salgın problemlerle karıştırılarak tedavisine geç kalınması ile riskli hale gelebilir. Bu sebeple uzun süreli belirti gösterdiği durumda en kısa sürede bir doktora başvurulmalıdır. Zatürrenin en sık görülen belirtileri ile ilgili bir liste oluşturmak gerekirse;

  • Aralıksız ve devamlı öksürük problemi
  • Sık sık titreme ve üşüme
  • Yüksek ateş
  • Zor nefes alıp verme
  • Baş, göğüs ve yan ağrısı oluşma
  • Devamlı olarak sarı ve yeşil balgam çıkarılması
  • Halsizlik ve beraberinde gelen yorgunluk hissi
  • Karında oluşan şişlik sonucu şiddetli karın ağrıları
  • Mide bulantıları ve kusma
  • 65 yaş üstü bireylerde bilinç bulanıklığı yaşanması

hastalığın kendini en net gösterdiği noktalardır. Herhangi bir zatürre belirtisi 3 gün süreyle devam ediyorsa uzman bir doktordan yardım alınmalıdır.

Zatürre Tedavi Yöntemleri

Çok ağır geçmeyen pnömoni vakalarının geneli ev içerisinde ve kısa sürede tedavi edilebilir. Ancak yaşlı bireylerin, oksijene ihtiyaç duyan kişilerin ve ağır vakaların hastanede yatması gerekir. Zatürre tedavisi için erken tanı sonucunda tedaviye de erken başlanması oldukça önemlidir. Çoğunlukla yüz güldürücü sonuç veren ayakta tedavi edilebilen olgular, kişilerin kısa sürede eski sağlığına kavuşmasına imkan tanır. Virüslerin neden olduğu zatürre türü, bol sıvı tüketimi ve istirahat gerektirir. Ancak bakterilerin neden olduğu durumlarda ise antibiyotik kullanımı önerilir. Böyle durumlarda bir doktorla konuşmadan kesinlikle ilaç kullanmamalı, tedaviyi uzman kontrolünde gerçekleştirmelisiniz. Öte yandan henüz hasta olmadan önlem almak isteyen bireyler için zatürre aşısı geliştirilmiştir. Pek çok farklı sebepten dolayı meydana gelen pnömoni hastalığı, hem bulaşıcı hem de ağır gribe yol açtığından bu salgınların önlenmesi gerekir. Ortalama bir yıl süre koruma sağlayan bu aşı, gribi ağır geçiren ve yakalanma riski yüksek olan kişilere uygulanmalıdır.

Zatürre Aşısı

Dünya üzerinde en çok rastlanan mikroorganizma olarak bilinen streptococcus pneumoniae, zatürrenin ortaya çıkmasındaki en önemli faktördür. Pnömokok diye adlandırılan bu bakteriye karşı geliştirilmiş olan zatürre aşısı bulunur. Oldukça riskli ve çeşitli salgın hastalıklara yol açan bakteriden korunmanın yolu bu aşıyı düzenli olarak yaptırmaktır. Koldan kas içine doğru yapılan aşı, bakterilerden arındırılmış ölü aşı olduğundan dolayı herhangi bir ciddi yan etkisi yoktur. Mevsimi olmayan ve senenin her ayında yapılabilen zatürre aşısının bağışıklığı güçlü olmayan kişilere yapılması gerekir. Her yıl talep artan zatürre aşısı fiyatı ise ortalama 340 TL olarak belirlenir.


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