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Zatürre nedeniyle geldiği hastanede, kalbinin sağda olduğu ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 20:54 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Gökçebey ilçesinde yaşayan Görkem Ala’nın (9), 9 ay önce zatürre nedeniyle başvurduğu hastanede organlarının ters yönde ve kalbinin sağ tarafta olduğu fark edildi.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDA,(DHA)- ZONGULDAK’ın Gökçebey ilçesinde yaşayan Görkem Ala’nın (9), 9 ay önce zatürre nedeniyle başvurduğu hastanede organlarının ters yönde ve kalbinin sağ tarafta olduğu fark edildi. Zonguldak Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Cerrahi Uzmanı Dr. Sertaç Akman, bu durumun 6 bin ile 35 bin canlı doğumda bir görülebildiğini ve insan sağlığını olumsuz yönde etkilemediğini söyledi.

İlkokul öğrencisi Görkem Ala, geçen Şubat’ta zatürre teşhisiyle Zonguldak Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi. Doktorların yaptığı kontrolde Görkem Ala’nın organlarının ters olduğu fark edildi. Kalbi sağ tarafta bulunan Görkem Ala, tedavisinin ardından taburcu edildi. Görkem Ala, önceki hafta ise apandisit rahatsızlığı ile ilgili aynı hastaneye başvurdu. Görkem Ala’nın sol tarafında bulunan apandisit başarılı bir ameliyatla alındı. Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Görkem Ala, taburcu edildi. Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Cerrahi Uzmanı Dr. Sertaç Akman, hastanın kalbinin sağda olmasının ‘Situs İnversus totalis’ durumu olarak adlandırıldığını söyledi.

'HIZLI BİR ŞEKİLDE SAĞLIĞINA KAVUŞTU'

Bu tür kişilerde kalbin sağda olmasıyla diğer tüm iç organlarının zıt pozisyonda olduğunu anlatan Dr. Akman, şöyle dedi:

"Kalbin sağda olması durumu ile birlikte tüm iç organların zıt pozisyonda olması olarak bilinen kalıtsal bir durumdur. Toplumda 6 bin ile 35 bin canlı doğumda bir görülebilecek bir durumdur. Bu durumda apandisit de sol alt kadranda bulunur. Hastaların çoğu yaşamı boyunca hiçbir belirti ve sıkıntı vermeden normal yaşamlarını devam ettirmektedirler. Hastamız son olarak bize apandisit rahatsızlığı ile ilgili başvurdu. Normal hastalarda sağda görülen apandisit belirtileri, situs inversus totalisli hastalarda sol alt kadranda görülebilir ve tanı zorlaşabilir. Ameliyat sonrasında hastamızın iyileşme dönemi de diğer hastalarımızdan farklı olmadı.Hızlı bir şekilde eski sağlığına kavuşan hastamız taburcu edildi. Ameliyat sonrası kontrollerimize devam edeceğiz. Ailesi ve kendisine sağlıklı bir ömür geçirmesini diliyoruz."

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