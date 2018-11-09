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Zatürre nedir? Zatürre bulaşıcı mı? Zatürre belirtileri nelerdir? Zatürre tedavisinde herkes zatürre aşısı kullanmalı mı?

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.11.2018 14:20 | Son Güncelleme

Soğuk algınlığı ile karıştırılan zatürre nedir? Kış aylarının korkulu rüyası olan zatürre belirtileri ile teşhisin doğru yapılmasına yardımcı olmaktadır. Zatürre risk faktörleri fazla olan bir hastalık olduğundan doğru teşhis konması büyük önem taşımaktadır. Öyle ki zatürre hastalarının akciğerinde hasar dahi kalabilmektedir. Bu sebeple zatürre teşhisi ve zatürre tedavisi doğru uygulanması gereken bir hastalıktır.Peki Zatürre aşısı kesinlikle kullanılması gerekir mi? Zatürre tedavisi nasıl olur?

Zatürre nedir? Zatürre bulaşıcı mı? Zatürre belirtileri nelerdir? Zatürre tedavisinde herkes zatürre aşısı kullanmalı mı?

“Hastaneye ilk gittiğimizde sadece soğuk algınlığı denilmişti. İki gün sonra zatürre olduğu söylendi.” Kış aylarında bu cümleyi kuran aileler azımsanmayacak kadar çok sayıda. Ancak ne yazık ki ateş ve öksürük bulguları ile hastaneye gelen bir çocuğun önceden zatürre olabileceğini öngörmek mümkün değil diyen Memorial Şişli Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Doç. Dr. Ercan Tutak, "12 Kasım Dünya Zatürre Günü" öncesinde zatürre hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.

ZATÜRRENİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Pnömoni yani zatürre akciğerlerde bakteri veya virüslerin yol açtığı bir enfeksiyondur. Erken tanı ve uygun tedavi ile tamamen iyileştirilebilen zatürre, halen dünyada ve ülkemizde özellikle 1-4 yaş arası çocuklarda ölüm nedenlerinin yüzde 40’ından sorumludur. Akciğer enfeksiyonları soğuk algınlığı bulguları ile başlar. Akciğere yerleşip tipik bulguların ortaya çıkması birkaç günü bulabilir. Belirtiler şu şekilde sıralanabilir:

39 derece ve üzeri yüksek ateş
Öksürük
Balgam çıkarma
İştahsızlık
Halsizlik
Çabuk yorulma
Sık ve zor nefes alma
Hırıltılı solunum
Göğüs ağrısı
Karın ağrısı
Dudakta uçuk

ZATÜRREDE 8 RİSK FAKTÖRÜNE DİKKAT!

Zatürre çocuklarda her yaş grubunda görülebilir. Zatürrede risk faktörleri şu şekilde sıralanabilir:

Çocuğun 2 yaş altı ve hiç anne sütü almamış olması
Bebeğin erken ve prematüre doğması
Olumsuz sosyoekonomik şartlar
Yetersiz beslenme
Kötü hijyenik koşullar
Kalabalık ortamlarda yaşama
Sigara dumanına maruz kalma
Bağışıklık sistemini etkileyen kronik hastalıklar

AĞIR TABLOLARDA AKCİĞERDE HASAR KALABİLİR

Zatürre tedavisi sonrası çocuğun akciğerinde herhangi bir hasar olup olmayacağı ailelerin en çok merak ettiği konulardan biridir. Akciğer enfeksiyonlarının birçoğu tedavi ile tamamen düzelir ve çocuk sorunsuz bir şekilde, herhangi bir özel tedbir almaksızın hayatına devam edebilir. Sadece ağır enfeksiyonlardan sonra özellikle akciğerde apse oluşumu yani enfekte sıvı birikimi nedeni ile göğse tüp takılarak sıvının boşaltılması gereken durumlarda kalıcı hasar durumu yaşanabilir. Bazen cerrahi olarak bu bölgenin tamamının veya sadece akciğer zarının çıkarılması gerekebilir.

ZATÜRRENİN TEKRAR ETME RİSKİ OLDUKÇA DÜŞÜK

Zatürre geçiren bir çocuğun tekrar zatürre olma riski, eğer altta yatan bir bağışıklık yetersizliği yoksa daha önce hiç zatürre geçirmemiş çocukla aynıdır. Zatürreden korunmak için öncelikle bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve solunum yoluyla enfeksiyonların yayılımını kolaylaştıracak; kalabalık, havalandırması kötü, sigara içilen ortamlardan uzak durulması gereklidir. Bağışıklığın güçlendirilmesi beslenmenin dengeli, yeterli olması ve yaşa uygun aşıların zamanında uygulanması ile sağlanabilir. Pnömokok, suçiçeği, kızamık, hemofilus influenza ve grip aşıları akciğer enfeksiyonlarına karşı çocukları büyük oranda korur. Eğer bir çocukta zatürre yılda ikiden fazla veya toplamda üçten fazla tekrarlıyorsa ya da iyileşme beklenenden uzun sürüyorsa altta yatan diğer nedenler araştırılmalıdır. Çocuk mutlaka bir göğüs hastalıkları uzmanı tarafından kistik fibrozis, reflü, solunum yollarına yabancı cisim kaçması ve doğumsal bazı akciğer anormallikleri açısından değerlendirilmelidir.

TEDAVİ KİŞİYE ÖZEL PLANLANIYOR

Zatürre teşhisi muayene, kan, balgam ve röntgen tetkikleri sonucunda konulur. Gerekirse daha ayrıntılı analizler; endoskopi aracılığı ile bronşların içine bakılması, akciğer tomografisi, tüberküloz için deri ve kan testleri yapılabilir. Hastalığın tedavi süresini, ayaktan mı yoksa yatarak mı tedavinin yapılacağı kararı enfeksiyonun şiddetini değerlendiren doktor tarafından belirlenir. Bu süre 1-4 hafta arasında değişir. Tedavide antibiyotikler, bronş genişletici çeşitli solutma tedavileri, göğüs fizyoterapisi, ağızdan veya damardan sıvı ve beslenme desteği, gerekirse oksijen ve solunum cihazı desteği ile sağlanır.

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zatürre uçuk

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