Zatürre nedir? Zatürre bulaşıcı mı? Zatürre belirtileri nelerdir? Zatürre tedavisinde herkes zatürre aşısı kullanmalı mı?

“Hastaneye ilk gittiğimizde sadece soğuk algınlığı denilmişti. İki gün sonra zatürre olduğu söylendi.” Kış aylarında bu cümleyi kuran aileler azımsanmayacak kadar çok sayıda. Ancak ne yazık ki ateş ve öksürük bulguları ile hastaneye gelen bir çocuğun önceden zatürre olabileceğini öngörmek mümkün değil diyen Memorial Şişli Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Doç. Dr. Ercan Tutak, "12 Kasım Dünya Zatürre Günü" öncesinde zatürre hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.

ZATÜRRENİN BELİRTİLERİ NELERDİR?



Pnömoni yani zatürre akciğerlerde bakteri veya virüslerin yol açtığı bir enfeksiyondur. Erken tanı ve uygun tedavi ile tamamen iyileştirilebilen zatürre, halen dünyada ve ülkemizde özellikle 1-4 yaş arası çocuklarda ölüm nedenlerinin yüzde 40’ından sorumludur. Akciğer enfeksiyonları soğuk algınlığı bulguları ile başlar. Akciğere yerleşip tipik bulguların ortaya çıkması birkaç günü bulabilir. Belirtiler şu şekilde sıralanabilir:

39 derece ve üzeri yüksek ateş

Öksürük

Balgam çıkarma

İştahsızlık

Halsizlik

Çabuk yorulma

Sık ve zor nefes alma

Hırıltılı solunum

Göğüs ağrısı

Karın ağrısı

Dudakta uçuk