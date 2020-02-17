Zatürre olan Elton John, 'Şarkı söyleyemiyorum' diyerek ağladı ve konserini yarıda kesti

Zatürre teşhisi konulan 72 yaşındaki ünlü İngiliz sanatçı Elton John, Yeni Zelanda'daki konserini tamamlayamadı. John, "Şarkı söyleyemiyorum" diyerek ağladı ve sahneyi terk etti.

Elton John, Auckland'daki konserin ortasında izleyicilere hitaben, "Sesimi tamamen kaybettim. Gitmem gerekiyor, kusura bakmayın" dedi.

John sahneden ancak birkaç asistanının yardımıyla inebildi.

https://www.youtube.com/watch?v=4SQV73CPQ3c

Elton John daha sonra Instagram sayfasında da duygusal bir paylaşım yaparak hayranlarından özür diledi.

John, "Sesimin dayandığı tüm süre boyunca, tüm kalbimi ortaya koyarak şarkı söyledim ve çaldım. Hayalkırıklığı yaşıyorum. Çok üzgünüm. Bu akşamki konser sırasında gösterdiğiniz olağanüstü destek ve sevgi için çok teşekkür ederim. Sonsuza dek minettarım. Sevgilerle, Elton" diye paylaşım yaptı.

https://twitter.com/eltonofficial/status/1228989553945563136

John, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise konser öncesi kendisine "yürüyen zatürre" (üst ve alt solunum yollarını etkileyen bakteriyel bir enfeksiyon) teşhisi konulduğunu ancak izleyicileri karşısında elinden gelen en iyi performansı sergilemek istediğini söyledi.