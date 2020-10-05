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Zatürre ve grip aşısı ile Covid-19'u en hafif zararla atlatmak mümkün mü?

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.10.2020 12:25 | Son Güncelleme

Koronavirüs sürecini en hafif zararla atlatmak için zatürre ve grip aşısı yapılması gerektiğini düşünen Dr. Murat Yüzüak, covid-19 vakalarının giderek arttığına dikkat çekti.

Zatürre ve grip aşısı ile Covid-19'u en hafif zararla atlatmak mümkün mü?

Dr. Murat Yüzüak, zatürre ve grip aşıları hakkında bilgilendirdi. Pandemi döneminde söz konusu aşıların çok sık gündeme geldiğini belirten Dr. Yüzüak, bu aşıları kimler yaptırmalı ve aşıların Covid 19 üzerindeki etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. 65 yaş üstü ve altta yatan kronik bir hastalığı olan kişilerin ölümcül seyreden zatürreden korunmak için aşılanması gerektiğini belirten Dr. Yüzüak, grip aşısını ise 2 yaşından sonra herkesin yaptırması gerektiğini kaydetti. Zatürre aşısının Covid 19’a karşı bir koruyucu özelliği bulunmadığına dikkat çeken Dr. Yüzüak, “Bizim zatürre aşısını önerme nedenimiz; zaten mevcut Covid 19’un neden olduğu zatürre riskinin yanı sıra bir de bakteriyel zatürre gelişimini engellemek adına fayda sağlamaktır. Özellikle kronik akciğer hastalarının mutlaka yaptırmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

İmmün sistemi sağlam, sağlıklı bireylerin zatürre aşısı yaptırmasına gerek olmadığını dile getiren Dr. Murat Yüzüak, ancak yine de 65 yaş altı kronik bir hastalığı olmayanların da bakteriyel zatürre riskine karşı aşı yapmalarının yararlı olacağını belirtti.

VAKALAR KARIŞACAK

Grip aşısına gelince, özellikle salgın döneminde 2 yaşından itibaren herkesin grip aşısı yaptırmasının gerekli olduğunu dile getiren Dr. Yüzüak, “Zatürre aşısının mevsimi yoktur. Yılın her ayında yaptırılabilir. Grip aşısı için ise Eylül-Kasım aylarında yılda bir kez aşı yaptırılması uygun olur” dedi.

Grip aşısı vurulduktan yaklaşık 2 hafta süre sonra etkisini göstermeye başlayacağını belirten Yüzüak, “Önümüze zor bir süreç var. Mart ayı mevsimsel gribin bittiği bir dönemdi ve bu nedenle vakalar çok karışmadı ancak şimdi mevsim geçişi dönemine giriyoruz ve yaz aylarında artan vaka sayıları birlikte insanların tedbirleri de azalttığına tanık olmaya başladık, bulaşma riski her zaman olduğu gibi devam ediyor ve artarak sürüyor, bu süreci en hafif zararla atlatabilmek için aşıların mutlaka yapılması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

İHA

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