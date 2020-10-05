Zatürre ve grip aşısı ile Covid-19'u en hafif zararla atlatmak mümkün mü?

Dr. Murat Yüzüak, zatürre ve grip aşıları hakkında bilgilendirdi. Pandemi döneminde söz konusu aşıların çok sık gündeme geldiğini belirten Dr. Yüzüak, bu aşıları kimler yaptırmalı ve aşıların Covid 19 üzerindeki etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. 65 yaş üstü ve altta yatan kronik bir hastalığı olan kişilerin ölümcül seyreden zatürreden korunmak için aşılanması gerektiğini belirten Dr. Yüzüak, grip aşısını ise 2 yaşından sonra herkesin yaptırması gerektiğini kaydetti. Zatürre aşısının Covid 19’a karşı bir koruyucu özelliği bulunmadığına dikkat çeken Dr. Yüzüak, “Bizim zatürre aşısını önerme nedenimiz; zaten mevcut Covid 19’un neden olduğu zatürre riskinin yanı sıra bir de bakteriyel zatürre gelişimini engellemek adına fayda sağlamaktır. Özellikle kronik akciğer hastalarının mutlaka yaptırmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

İmmün sistemi sağlam, sağlıklı bireylerin zatürre aşısı yaptırmasına gerek olmadığını dile getiren Dr. Murat Yüzüak, ancak yine de 65 yaş altı kronik bir hastalığı olmayanların da bakteriyel zatürre riskine karşı aşı yapmalarının yararlı olacağını belirtti.