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"Zavadanak Bekir" evini yakmaya çalışan adamı tüfekle kovaladı

02.07.2021 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da alkollü olarak kazaya karıştığı vatandaşla diyalogları sebebiyle "Zavadanak Bekir" olarak ünlenen Bekir Varol'un evini kimliği belirsiz bir kişi yakmaya çalıştı. Yanmaktan son anda kurtulan Varol, şüpheliyi de tüfekle kovaladı.

"Zavadanak Bekir" evini yakmaya çalışan adamı tüfekle kovaladı

Korona salgınının ilk günlerinde D-400 karayolu Kızılağaç kavşağında karıştığı trafik kazasının ardından "Acelen neyidi ay dayı, koronadan mı kaçıyordun" ve "Kırmızı ışıkta zavadanak geçip bana çarptı" sözleri ve kahkahasıyla hafızalara kazınan "Zavadanak" lakaplı Bekir Varol yanmaktan son anda kurtuldu.

TÜFEKLE DIŞARI FIRLADI

Bekir Varol'un Antalya'nın Manavgat ilçesinde D-400 karayolu kenarında Sülek Mahallesi girişinde bulunan iş yerinin yanındaki kulübe kimliği belirsiz bir kişi tarafından yakılmak istendi. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda kulübenin yanına gelen maskeli şahıs, etrafı iyice kolaçan ettikten sonra topladığı kuru dal, karton ve poşetleri kulübenin yan tarafındaki plastik doğramanın yanında yakarak plastik doğramanın tutuşmasına neden olurken, parke taşıyla da camı kırdı. Camın kırılma sesine uyanan ve tüfekle dışarı fırlayan Bekir Varol, uzaklaşan şüphelinin arkasından koşup durması için havaya ateş ettiği sırada plastik doğramanın tutuştuğunu görünce tüfeğin namlusuyla yanan ateşi plastik doğramadan uzaklaştırdı. Yoldan geçerken durumu fark eden bir vatandaşın aracıyla su getirip ateşi söndürmesiyle tehlike ortadan kalktı. Olayın ardından jandarmayı arayan Bekir Varol, evini yakmaya çalışan kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunarak, güvenlik kamerası görüntülerini alıp şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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"BİR ANDA ŞANGIRADAK BİR SESE UYANDIM"

Olay sırasında uyuduğunu belirten Bekir Varol, “Bir anda şangıradak bir sese uyandım. Cam kırıldı. Dışarı çıktığımda ateşi gördüm. Bir çocuk şo tarafa zavadanak kaçtı. Eğer uyanmasam içeride cayır cayır yanacak, horozun piştiği gibi pişecektim. Sağ olsun yoldan geçen bir vatandaşın yardımıyla yanan ateşi söndürdük” dedi.

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(İHA)

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trafik kazası antalya yangın
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