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Zavallı hayvan can çekişirken, o böyle gülümsedi

DÜNYA HABERLERİ  | 20.11.2018 14:24 | Son Güncelleme

Güney Afrikalı bir avcı, yayınladığı görüntülerle ülkeyi ayağa kaldırdı. Babun avına çıkan avcı, yaraladığı hayvan acı içinde kıvranırken kahkahalarla video çekti. Bölgeye özgü tür olarak bilinen babuna çektirdiği acıdan zevk alan adamın kayda yansıyan konuşmaları da büyük ses getirdi.

Babuna sık sık 'Şikayet etmeyi kes' şeklinde sözlerle bağırıp, 'Acıyor mu' diye soran zalim avcı hayvan hakları koruyucularının tepkisine yol açtı. Nerede ve ne zaman çekildiği bilinmeyen görüntüler üzerine harekete geçen hayvan hakları koruyucuları, zalim avcıyı bulana 700 dolar para ödülü vereceğini açıkladı.

Dünyayı ayağa kaldıran görüntü

Güney Afrika'da bir avcının bölgeye özgü tür olarak bilinen babunla çektiği video büyük ses getirdi. Ülkeyi ayağa kaldıran görüntülerde zalim avcı babuna ' Acıyor mu?' diye sordu.
Sık sık gülen zalim avcının hareketleri ülkede tartışma yarattı. Sosyal medyada yayılan videoda yer alan avcının, başından yara aldığı anlaşılan ve can çekişen babun'a sık sık 'Şikayet etmeyi kes' diye bağırması dikkat çekti.
Ülkenin önde gelen hayvan hakları organizasyonlarından biri, avcıyı bulan kişiye 700 dolar ödül vereceğini duyurdu.
Babunun neden yaralandığına ya da videonun nerede ve ne zaman çekildiğine ve babuna ne olduğuna dair detaylar bilinmiyor.
Video sosyal medyanın gündemine oturdu. Çok sayıda kullanıcı avcının bulunması ve yaptıklarının bedelini ödemesi gerektiği yorumlarında bulundu.
Yetkililer olayla ilgisi soruşturma başlattı.
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Anahtar Kelimeler:
babun Güney Afrika avcı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ŞİMDİ BİZ SAĞDAKİNE Mİ HAYVAN DİYORUZ ? ( BABUNDAN ÖZÜR DİLİYORUM )
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