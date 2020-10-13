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Zavallı köpek her gün yol kenarında onun gelmesini bekliyor!

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2020 12:26 | Son Güncelleme

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki Ömer Coşkun'un hayvan sevgisi yürekleri ısıtıyor. Her gün aynı yerde kendisini ekmek vermesi için bekleyen köpekleri 1 gün bile yalnız bırakmayan Coşkun, 12 yıldır elinde kalan bayat ekmekleri sokak köpekleriyle paylaşıyor. Kamyonu ile köylere ekmek götüren Coşkun'un gelişini heyecanla bekleyen sokak hayvanlarının Coşkun'u görünce yaşadığı sevinç yürekleri ısıtıyor.

Zavallı köpek her gün yol kenarında onun gelmesini bekliyor!

Tokat-Erzincan D-100 karayolu üzerinde Çamlıkaya köyü Kışlaoğlu Mahallesi köyü yakınlarında bulunan bir sokak köpeği de Coşkun’un beslediği sokak hayvanlarından biri. Yaşlı ve bitkin olan köpek her sabah Coşkun’u yol üzerinde bekliyor. Kamyonu görür görmez ayağa kalkan köpek ve ekmeklerin bırakıldığında yaşadığı sevinç yürekleri ısıtıyor.

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'ARABANIN SESİNİ DUYAR DUYMAZ AYAĞA KALKIYOR'

Coşkun, yaklaşık bir ay önce yol kenarında bulduğu köpeğin ölmek üzere olduğunu belirterek, “Ölü gibi yol kenarında yatıyordu. Ben ölü olduğunu düşünerek durdum, baktım, açlıktan yatıyormuş. Hamdolsun 30-35 günde ayağa kaldırdım. Her sabah yemeğini, ekmeğini veriyorum. Arabanın sesini duyar duymaz hemen ayağa kalkıyor. Benim yemek vermemi bekliyor. Hep burada kalıyor, başka bir yere gitmiyor. Sahibi tahminim yaşlandığı için terk etmiş” dedi.

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Coşkun, vatandaşlara ekmekleri çöpe atmamaları tavsiyesinde bulunarak, “Ekmekleri çöpe atmasınlar bizlere versinler bu hayvanlara ulaştıralım. Her gün köylere gidiyorum, elimize yapışmaz. Sevap işleyelim” diye konuştu.

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İHA

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