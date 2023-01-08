Zayıf halini paylaşan Tanyeli "Dine yönelen kişinin böyle takıntıları olmamalı" yorumuna yanıt verdi

Bir döneme danslarıyla damga vuran Tanyeli ülkeye dönmüş ve aldığı kiloları da vermek için tüp mide ameliyatı geçirmişti. İğne ipliğe dönen oryantal son dönemde Armağan Çağlayan'a konuk olmuş ve maneviyata yöneldiğini de açıklamıştı.

Mide ameliyatı ile 99 kilodan, 60 kiloya düşen Tanyeli son halini sosyal medyada paylaştı. Bir hayli zayıflayan Tanyeli paylaşımında photoshopla değişiklikler de yapmıştı. Bu detaylar ise gözlerden kaçmadı.

Bir takipçisi Tanyeli'ye "Nasıl boyun bu büst gibi durmuş. Allah senin iyiliğini versin kız bu ne hal, photoshop'u fazla kaçırmışsın... Dine yönelen kişinin böyle takıntıları olmamalı" yazdı.

Tanyeli ise bu yoruma yanıt verdi. Ünlü oryantal "Canım benim eleştirilerin için çok teşekkür ederim. Allah iyiliğimi veriyor için rahat olsun benim için içini bozma.Doğum günü için atılan mesaj iyi niyet ve dilekten olsun, 'kusur örten ol, gösteren olma' diyor dinimiz" dedi.

"ALLAH BİLİYOR SEN DE BİL"

Tanyeli'ye aynı kişi bunun üzerine uzun uzun mesaj atınca Tanyeli de karşılıklık bırakmadı bu mesajı ve şunları yazdı:

"Ya neden ve neleri dert ediyorsun kendine, herkesin isteği yaşamı inancı kendine.

Artı bilmek istersen fotoğrafımı çekenler böyle verdiler çok da mutlu oldum, henüz kırışmadım, kırışırsa gidip yaptırırım seve seve. Yani ben fotoshop yapmadım artı sizin cildiniz beni ilgilendirmiyor, sizin ki kırışıp buruşmuyorsa maşallah benim ki hiç kırışmıyor genetik sabun kullanmıyorum, devamlı bakım ve botoksumu yaptırıyorum. Allah biliyor sen de bil ister inan ister inanma. Rahatsız olursan burada destan yazıp günah alıp gönül kıracağına hiç takip etme."



