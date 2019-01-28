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Zayıf kalmanın sırrı genlerimizde saklı

28.01.2019 22:36 | Son Güncelleme

Bilim, bazı insanların neden çok zayıf bazılarınınsa neden kilo almaya meyilli olduğunu sonunda keşfetti. Araştırmalar, belli genlerin zayıf kalmakla doğrudan bağlantılı olduğunu gösteriyor.

Zayıf kalmanın sırrı genlerimizde saklı

Bilim, bazı insanların neden çok zayıf bazılarınınsa neden kilo almaya meyilli olduğunu sonunda keşfetti.

Araştırmalar, belli genlerin zayıf kalmakla doğrudan bağlantılı olduğunu gösteriyor.

Uluslararası araştırma ekibi, zayıf insanların bir kısmının gerçekten de "şanslı" genlere sahip olduğunu doğruluyor.

Bazıları için zayıf kalmak doğru beslenme veya sağlıklı yaşam biçiminden ziyade genetik yatkınlıkla ilgili.

Araştırmanın sonuçları, PLOS Genetics adlı hakemli bilimsel dergide yayımlandı.

Geçtiğimiz yıllarda araştırmacılar fazla kilolara sebep olan yüzlerce genetik farklılık tespit etmişti; fakat zayıf insanlar üzerine genetik çalışmalar çok daha az sayıdaydı.

Bu çalışma için, İngiltere'de yaşayan 1600 sağlıklı zayıf insanın (vücut kitle endeksi 18'in altında) DNA örnekleri, 2000 obez ve 10.400 normal kiloda insanın DNA'larıyla karşılaştırıldı.

Araştırma ekibi, yaşam tarzıyla ilgili detaylı sorular sorarak yeme bozukluğu olan kişileri çalışma dışında tuttu.

Araştırmacılar, obez insanların özellikle belli genlerinin aşırı kilo alma ile doğrudan bağlantılı olduğunu buldular.

Bu genler zayıf insanlarda daha az görülürken, zayıf insanların genlerinde sağlıklı zayıflıkla ilgili olduğu anlaşılan başka bölgeler tespit edildi.

Araştırmacılar, obez insanların özellikle belli genlerinin aşırı kilo alma ile doğrudan bağlantılı olduğunu buldular.

Daha az yargılayıcı olmalıyız

Cambridge Üniversitesi'nden araştırma sorumlusu Prof Sadaf Farooqi, insanları başkalarının kilolarıyla ilgili önyargılı olmamaya çağırdı.

"Bu araştırmada gördük ki bazı insanların düşündüğünün aksine, zayıflık illa ki nefsine sahip olabilmekle alakalı değil. Zayıf insanlarda aşırı kiloya sebep olacak daha az gen var.

"İnsanları kilolarından dolayı yargılayıp hüküm vermek çok kolay ama bilim, durumun sanılandan çok daha karmaşık olduğunu gösteriyor.

"Sanılanın aksine kilolarımız üzerinde çok daha az kontrolümüz var." dedi

Bilim insanları, bundan sonraki adımın, sağlıklı zayıflıkla ilişkili genleri tek tek tespit etmek olduğunu söylüyor. Bu bilgiler ışığında yeni bir diyetin ortaya çıkıp çıkmayacağı ise uzun vadede belli olacak.

Zayıf insanların genetiği genel nüfustan farklı.

Genetiği farklı

Bu çalışmanın kapsamlı ve önemli bir çalışma olduğunu belirten Londra King's College Üniversitesi'nden Beslenme ve Diyetetik Profesörü Tom Sanders, "Görüyoruz ki özellikle genç yaşta gelişen obezite genetik olarak belirleniyor ve zayıf insanların genetiği genel nüfustan farklı." dedi.

Sanders, "Fakat çoğunlukla obezite yetişkin insanlarda hareketsiz yaşam biçimi ve yüksek kalorili yiyeceklerin aşırı tüketimine bağlı olarak ortaya çıkar" diye ekledi.

King's College Üniversitesi'nden Profesör Tim Spector pek çok ülkede nüfusun üçte birinin buna rağmen zayıf kalmayı başardığını söyledi.

"Bunların bir kısmı genetik olarak zayıflığa yatkın olsa da yaşam tarzı veya bağırsak mikropları gibi başka önemli faktörlerin de etkili olduğunu biliyoruz."

Sağlık uzmanları, genetiğiniz veya kilonuz ne olursa olsun sağlıklı beslenme ve egzersizin önemini koruduğunu vurguluyor.

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