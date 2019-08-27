Zayıf Yağmurlar Amazon Yangınlarını Söndürmeye Yardımcı Olamıyor

Meteoroloji uzmanlarına göre yağmurlar Amazon ormanlarındaki yangınlar üzerinde sadece kısıtlı bir etkiye sahip olabilir. Uzmanlar 10 Eylül tarihine kadar güçlü bir yağış beklentisi olmadığını dile getiriyorlar.

Dünyanın en büyük tropik ormanları binlerce noktada çıkan yangınlarlakarşı karşıya. Amazon ormanlarında bu yıl çıkan yangınlarda yüzde 79 artış olduğu ifade ediliyor.

Amazon ormanlarının Bolivya, Paraguay ve Brezilya’daki bölgelerinde devam eden yangınlar toplamda 10 bin kilometrekarelik bir alanda etkili oluyor.

Brezilya hükümeti askeri birlikler ve askeri uçakları da yangın söndürme faaliyetleri için kullanıyor. Meteoroloji uzmanları bölgede görülmeye başlayan zayıf yağmurların yangınların sönmesine etkisi olmasa da en azından yayılmasını önleme konusunda etkili olabileceğini belirtiyorlar.

Amazon ormanlarında yoğun yağış sezonu Eylül ayının sonlarına doğru başlıyor.

Uzmanlar yangınların en ypğum olarak görüldüğü bölgelerde yakın bir zamanda yağış beklenmediğini daha çok batı ve kuzeybatı bölgelerde yağışlar beklendiğini ifade ediyorlar. Ancak en güçlü yangınlar ormanların güney kısmında devam ediyor.