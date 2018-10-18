Dilligil, merak edilenleri canlı yayında anlattı....

Çiçek Dilligil'den dikkat çeken açıklamalar

1 / 11 *Sadece estetik kaygıyla bir doktor sizi ameliyata alıyorsa oradan kaçın. Ben 7 farklı doktorun check up'ına girerek 'olur' raporu aldıktan sonra ameliyat oldum. *Kitle endeksinin 35'in üzerinde olması gerekiyor. Benim 31-32'ydi. Şekerim tavan yapmıştı, pankreasımda sorun yaşanamaya başlamıştım ve tansiyon problemim vardı.

2 / 11 * Çok diyet yaptım ama hiçbir zaman hem diyet hem spor yapan güzel bir örnek olamadım. Şekerim olduğu için kilo da veremedim. * Sadece sağlık sıhhat değil her konuda işi uzmanına bırakmayı seviyorum. Bir bilene danışmak, güvenmek. Öncesinde hekim ve sonrasında hekimin ameliyatı nerede yaptığı... Bu ikisine güvenirsem ben kendimi bırakırım.

3 / 11 * Bir ara meşhur diyetlerle 22 kilo verdim. Diyeti bıraktım 27 kilo aldım. * İnsanın psikolojisi hem olumlu hem olumsuz etkileniyor. Yemeği az yemeye başladığınızda doğal olarak kilo veriyorsunuz. Çok güzel sofralara oturup, yiyememek moralinizi bozuyor.

4 / 11 * Ben hayatında çok büyük travmalar yaşamış biri değilim buna rağmen duygusal açlığımı yemekle bastırmışım. * Hayatında büyük sıkıntı yaşayan insanları düşünün yemeği birden kestin... Depresyona girer.

5 / 11 * Hiç tatlıyla aram yoktu acayip düşkünlüğüm başladı. Tam o noktada doktoruma danıştım ve spora başladım. 40 yaşından sonra spora başlayan bir kadın oldum. * Olumsuz bir şey olmadı. Bora'nın biraz kıskanç yönü ortaya çıktı. Bilmediğimiz... Birinin seninle ilgili böyle bir duygu yaşaması güzel bir duyguymuş.

6 / 11 * Şişman insan aslında sempatik olmaya çalışan insandır. * Hayatınızda bir takım değişiklikler oluyor net. Dolabınızla başlıyor... * Sosyal medyayı umursamıyorum. Zayıfladım, şimdi de üst dudağın yok diyorlar...

7 / 11 * Ben sosyal medya hesabımı kendim yönetiyorum. Yaptığım domatesi de koyuyorum, kocamı da koyuyorum, işimi de koyuyorum... * Bir gün bana 'Çiçek hanım aşure ayı geldi. Şimdi aşure de yaparsınız' yazmış. Adana'dan döndüm. Eşyalarımı eve bıraktım. Koştur koştur malzeme aldım. Aşureyi yaptım. Sosyal medyanın böyle bir gücü var işte bana o aşureyi yaptırdılar...

8 / 11 * İlişkilerdeki yaş farkının tiple alakası var bence. Bora benden 4 yaş küçük.

9 / 11 * Küçücük yaptığımız anlık hareketlerle hayatları değiştiriyoruz. Burada Arda Turan, kamuoyuna örnek olmak zorunda. * Berkay'ın burnunda kırık varmış Bu kaç iş demek... Berkay'ın arkasındaki orkestra var. O kadar insan, o kadar insanın ailesi... * Olay onların arasında olmuş olabilir, o işletmenin sorunu... Olay hastaneye taştıktan sonra senin, benim, onun birinci derece sorunu.

10 / 11 * O gece hastalanabilirim, hastaneye gidebilirim ve o silah patlayabilir... * Aynı durum benim başıma gelse, dilimi keserim lal olurum asla söylemem. Belki bir gün başka bir yerde, başka bir mekanda söylerim. Belki de Bora bunu bu dünyada asla duyamaz...