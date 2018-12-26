Zayıflamak 'beyinde' bitiyor

İSTANBUL, (DHA)- KİLO vermek için, sağlıklı beslenme ve psikolojik terapiyi bir araya getiren 'Bilişsel Davranışçı Terapi' ile hem fazla kilolar veriliyor, hem de verilen kilolar korunuyor. Türkiye'de bu yöntemi uygulayan sayılı uzmanlardan biri olan Merve Öz, "Yöntem, beyni değiştirmeyi hedefliyor. Kişiler herhangi bir yemek listesine bağlı kalmadan tabak oluşturmayı öğreniyor" dedi.

Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Uzmanı Merve Öz, bilişsel davranışçı terapi hakkında önemli bilgiler verdi. Kilo vermenin basit bir denklem olduğuna dikkat çeken Merve Öz, "Aldığımız kalori, harcadığımız kaloriden fazlaysa kilo alırız. Bu noktada beyin çok etkili, sorun midede değil. Kilo almayı beyin tetikliyor. Bu nedenle kilo verirken, beyni de değiştirmek lazım. Beyni, sabote eden düşünme ve davranışlara odaklanarak, bunları daha sağlıklı olanlarla değiştirmek gerekiyor" diye konuştu.

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ İLE BEYİN DEĞİŞİYOR

Merve Öz, Bilişsel Davranışçı Terapi’yi şu sözlerle anlattı:

"Bilişsel davranışçı terapi, bir psikoterapi yöntemidir. Biz insanların kilo vermesini engelleyen, kilo verdikten sonra ise geri almasına neden olan davranış ve düşünceleri tespit ederek; sağlıklı ve işlevsel olan davranış ve düşüncelerle değiştirilmesini hedefliyoruz. 5 seans davranışsal, 5 seansta bilişsel terapi uyguluyoruz. Daha sonra da kontrollerimiz devam ediyor."