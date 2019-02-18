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Zayıflamak için Amerika’dan Türkiye’ye geldi

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.02.2019 10:06 | Son Güncelleme

Amerika’dan Türkiye’ye arkadaş tavsiyesi üzerine obezite cerrahisi tedavisi için gelen Mekselina Hart, Adana’da sağlığına kavuştu.Mekselina Hart’ı tedavi eden Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Başhekimi Obezite Cerrahisi Uzmanı Op.

Zayıflamak için Amerika’dan Türkiye’ye geldi

Amerika’dan Türkiye’ye arkadaş tavsiyesi üzerine obezite cerrahisi tedavisi için gelen Mekselina Hart, Adana’da sağlığına kavuştu.
Mekselina Hart’ı tedavi eden Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Başhekimi Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Bayrak, yabancı hastaların tedavi için Türkiye’yi seçtiklerini vurgulayarak, “Almanya’dan, Fransa’dan, İngiltere’den, Irak, İran ve Suriye’den birçok hastamızı sağlığına kavuşturduk. En son Mekselina Amerika’dan gelerek bize başvurdu. Henüz 20 yaşında ama uzun bir dönem obeziteden kurtulmak için uğraşmış. 1.72 cm boyunda ve 120 kilogram olan hastamıza yaptığımız tetkikler sonrası Genel Cerrahi, Dahiliye Uzmanımız Dr. Vedat Akpınar, Psikiyatri Uzmanımız Dr. Önder Tangolar, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanımız Dr. Ahmet Bülbül’den oluşan sağlık kurulumuzun onayı ile birlikte obezite cerrahisi kararı aldık” dedi.

Hastanın kararlılığı, operasyon kadar önemli
Obezite cerrahisinin, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği donanıma ve bariatrik cerrahide uzman hekimlere sahip hastanelerde yapıldığının altını çizen Bayrak, “Laparoskopik (kapalı) tüp mide ameliyatı gerçekleştirdiğimiz Mekselina’yı sağlıklı bir şekilde taburcu ettik ve hastamız yakında yeni hali ile karşımızda olacak. Hastaların kilolarından kurtulma isteği, hayat şeklini değiştirme isteği de, operasyonun başarısı kadar önemlidir. Mekselina’yı bu isteği ve arzusu için tebrik ediyorum” diye konuştu.
Mekselina Hart ise Adana’da bulunduğu için mutlu olduğunu belirterek, “Adanalı bir arkadaşım, doktorum Mehmet Bayrak’tan ve obezite cerrahisinden bahsetti. Çok etkilendim ve Türkiye’ye geldim. Doktoruma çok teşekkür ediyorum. Ameliyat öncesi ve özellikle sonrası için her ayrıntıyı bana anlattı. Obezite ile mücadele için en ciddi adımı Mehmet beyin desteği ile attım ve mücadeleye de devam edeceğim” şeklinde konuştu.

Ameliyat sonrası
Op. Dr. Bayrak, laparoskopik (kapalı) tüp mide ameliyatı sonrası hastaların yaşam şekillerini değiştirmeleri gerektiğini ifade ederek, “Bu operasyonla birlikte kişi beslenme, spor, egzersiz gibi değişlikleri içeren yaşam şartlarını düzeltme yoluna gitmelidir. Önceki yaşam şeklini, beslenme alışkanlıklarını terk etmeli, düzenli spor, düzenli hayat ve sağlıklı beslenme ile yeni bir yaşam felsefesi ile yoluna devam etmelidir” dedi.

Zayıflamak için Amerika’dan Türkiye’ye geldi

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