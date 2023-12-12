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Zayıflamak için hastaneye gitti, karnından çıkan şaşkına çevirdi! 'Hamile gibi hissediyordum'

12.12.2023 10:59 | Son Güncelleme:
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Eskişehir'de şişkinlik şikayeti olan ve kilo vermek için hastaneye başvuran Gülfer Kurt (44) hayatının şokunu yaşadı. Ultrasonda karnında büyük bir kitle olduğu tespit edilen Kurt, ameliyata alındı. Kurt'un karnından, 85 santimetre büyüklüğünde ve 7 kilo 390 gram ağırlığında tümör çıkarıldı. Kurt, "Ultrasonda kitlenin büyük olduğu söylendi. Hafifleme hissediyorum. Kitle günlük hayatınızı etkiliyor. Hareket kısıtlaması, iştah kaybı oluyor. Hamile gibi hissediyordum kendimi" dedi. İşte detaylar...

Zayıflamak için hastaneye gitti, karnından çıkan şaşkına çevirdi! 'Hamile gibi hissediyordum'

Eskişehir'de oturan evli ve 1 çocuk annesi, ev kadını Gülfer Kurt, yaklaşık 1 yıldır yaşadığı karnındaki şişkinlik nedeniyle birçok hastaneye başvurdu. Kurt'a gaz şişkinliği ve mide spazmı teşhisi koyuldu, ilaç tedavisine başlandı. Başka bir hastanede ise böbrek taşından şüphe edilip röntgen çekildi. Karnının sürekli büyümesinden dolayı kilo aldığını düşünen Kurt, geçen cuma Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde dahiliye polikliniğine gitti. Burada yapılan ultrasonda Kurt'un karnında büyük bir kitle olduğu tespit edildi. Yunus Emre Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mehmet Zafer Tiftik tarafından ameliyata alınan Kurt'un karnından 2 saatlik operasyonla 85 santimetre büyüklüğünde ve 7 kilo 390 gram ağırlığında tümör çıkarıldı.

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Op. Dr. Mehmet Zafer Tiftik, Gülfer Kurt'un ilk olarak hastaneye kilo vermek için başvurduğunu söyledi. Yapılan incelemenin ardından karnında kitle olduğunun tespit edildiğini ifade eden Op. Dr. Tiftik, "Hastamız genç bir hastamızdı. Göbek altı-üstü mediyan dediğimiz büyük bir kesiyle çıkarmak durumunda kaldık. Yaklaşık 7 kilo 390 gram ağırlığında 35 santim boyunda çevresi de sanıyorum 85 santim civarındaydı. Büyükçe bir kitleyi çıkarttık. Tabii kitle çıktıktan sonraki ilk 24 saatte hastamız çok iyi sonuç verdi. Çok çabuk toparladı ve 2 gün içinde de ayağa kaldırıp, mobilize hale getirdik. Tabii hastanın ilginç tarafı şu; zayıflamaya çabalarken birkaç doktora gitmesi, tesadüfen bir dahiliye uzmanı tarafından tespit edilmesi ve hemen arkasından hızlı bir şekilde bize geldi. Yunus Emre Devlet Hastanesi de bu konuda büyük ve rüştünü ispatlamış bir hastane. Çok sayıda önemli ameliyatların yapılabildiği üçüncü basamak bir hastane. Biz de hastanemizde, hastamıza gerekli olan tüm tetkikleri, hazırlıkları tamamladık. Deneyimli ameliyat ekibimizle, kadromuzla birlikte hastanın ameliyatını gerçekleştirdik" dedi.

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'KİTLE, 1 YILDA 7 KİLOYA ULAŞMIŞ'

Gülfer Kurt’un karnındaki 7 kiloyu aşan tümörün 1 yılda çok hızlı büyüdüğünü tahmin ettiklerini belirten Op. Dr. Tiftik, "Benim bu kestirmem çok zor ama hastamızın ifadesi yaklaşık 1-1,5 yıl gibi kısa bir sürede hızlı bir şekilde büyümüş. Hastamız operasyon olmasaydı ne olurdu derseniz, muhtemelen başka bir rahatsızlık örneğin bir akciğer, kalp problemi bazen emboli gibi, pıhtı atması gibi daha ağır bir tabloyla karşımıza başka şekilde gelebilirdi. Tesadüf bu şekilde geldi ve olay çok büyümeden çözmüş olduk. Çok sık karşılaşmıyoruz" diye konuştu.

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'HAFİFLEME HİSSETTİM'

Ameliyatın ardından servise alınan ve kendisini çok iyi hissettiğini belirten Gülfer Kurt, 1 yıldır gittiği hastanelerde kitlenin tespit edilemediğini söyledi. Zayıflamak için geldiği hastanede karnında kitle olduğunu öğrencince çok şaşırdığını ifade eden Kurt, "Kilo problemim vardı yani kilo vermek istiyordum. Dahiliyeye gittim, orada ultrason sonucunda kitlenin büyük olduğu söylendi. Ben ilk önce gittim doktora, geçen seneden beri şikayetim vardı, spazm çözücü ilaçlar verildi. Ondan sonra başka doktora, ürolojiye gittim. Böbrek taşından şüphelendik, sağ taraftaydı benim sıkıntım. Gittik orada da bir sonuç elde edemedik. 'Bir şey yok' dediler. Röntgene bakıldı, sonra dahiliye doktoruna gittim" dedi.

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Kitlenin çıkarılmasının ardından yaşadıklarını anlatan Kurt, "Buraya geldikten sonra ultrasonda büyük bir kitle olduğu söylendi. Ameliyattan sonra tabii ki hafifleme hissediyorum. Doktoruma güvendim, ameliyatımı oldum. Gayet rahatım şu an, nefes aldığımı hissediyorum. Karnınızda o kadar büyük bir kitle olması günlük hayatınızı etkiliyor tabii. Normal yaşantınızı, yatmanızı, nefes almanızı her şeyinizi etkiliyor. Hareket kısıtlaması, iştah kaybı oluyor. Hamile gibi hissediyordum kendimi. Spazm çözücü ilaçlar verildi ve yollanıldım. Yatmada da kalkmada da her türlü sıkıntı oluyordu" diye konuştu.

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Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gamze Akın Mumcu ise bu tür şikayetleri olanların en kısa sürede sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerektiğini ifade etti.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
tümör Eskişehir kitle
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