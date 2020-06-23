Zayıflamak İçin Neler Yapabilirim? Evde Kolayca Uygulayabileceğiniz Yöntemler

Mükemmel insan, mükemmel vücut gibi kavramların hayatımıza girmesiyle birlikte insanların birçoğunda bu normlara uygun bir vücuda sahip olma içgüdüsü oluştu. Halihazırda kilo problemi olmayıp, mevcut kilosunun sağlığı açısından sorun teşkil etmediği kişiler dahi zayıflama telaşı içerisinde. Zayıf olmak ve zayıf görünmek çağımızın bu denli önemli bir konusu haline gelmişken hiç olmayacak sağlıksız yöntemleri uygulamak yerine sağlıklı bir şekilde kilo vermeyi sağlayacak çeşitli egzersizler ve tüketilebilecek besinlerden faydalanılabilir.

Zayıflamak istiyorum kararını verip internet ortamında araştırma yapmaya başladığınız anda önüne çıkacak sayısız bilgi var. Fakat bu bilgiler ışığında yola çıkmadan önce yapmanız gereken bir doktora danışmak ve zayıflama sürecinizi buna göre planlamak.

Doktorumun tavsiyeleri doğrultusunda zayıflamak için neler yapabilirim sorunuzun çoğu kişi için ortak cevapları aşağıdaki gibidir:

Özellikle hangi besinin ne zaman tüketilmesi gerektiğine dair soru işaretleri diyet programına uygun bir şekilde beslenmeye engel oluyor. Bunun önüne geçmek ise ancak doktorun uygun gördüğü listeye uygun bir şekilde hareket etmek ile mümkündür.

Gün içerisinde alınan kalori ile yakılan kalori arasındaki ilişki dengeli olmalıdır.

Yemek yapmaya vakti olmayan ya da üşenenlerin ilk tercihi genellikle fast food oluyor. Fast food ağırlıklı beslenmek vücutta yap birikmesine sebep olurken bir süre sonra vücutta biriken bu yağlar kalıcı olabiliyor. Doktorların ve diyetisyenlerin bu konuya yaklaşımı ise fast food yiyeceklerin tüketimine tamamen son verilmesi yönünde.

Günde en az 2 litre su içmek, sindirim faaliyetlerini ve metabolizmayı hızlandırır.

su içmek, sindirim faaliyetlerini ve metabolizmayı hızlandırır. Karbonhidrat yerine protein tüketimi artırıldığı takdirde vücut gün içerisinde daha zinde olur, açlık hissi yaşanmaz.

Kilo verme sürecinin en önemli başlıklarından biri ise düzenli olarak egzersiz yapmak. Tüketilen besinler ne kadar sınırlandırılıp, kilo vermeye uygun bir hale getirilse bile egzersiz yapmadan bu sürecin başarıyla tamamlanması mümkün değildir.

Gün içerisinde tüketilen besinlerin bir kağıda not edilmesi hem kilo verme sürecine olan bakış açısını değiştirip daha azimli bir şekilde kilo verme çabası içerisine girmeye sebep olurken hem de bir beslenme düzeni oturtulmasını sağlar.

Öğün atlamadan beslenmek diyet listelerinin en önemli kurallarından biridir.

Akşam belirli bir saatten sonra kesinlikle hiçbir şey tüketilmemelidir. Gece tüketilen besinler uykuda direkt olarak yağa ve dolayısıyla kiloya dönüşür.

Zayıflamak İçin Ne Yemeliyiz?

Zayıflamanın temel kurallarından biri gün içerisinde ne yediğine ve ne içtiğine dikkat etmektir. Tüketilen besinler kalorisi düşük, vücudun ihtiyacı olan besin değerlerini ise yüksek oranda içeriyor olmalıdır.