Zayıflamak İçin Neler Yapabilirim? Evde Kolayca Uygulayabileceğiniz Yöntemler

Mükemmel insan, mükemmel vücut gibi kavramların hayatımıza girmesiyle birlikte insanların birçoğunda bu normlara uygun bir vücuda sahip olma içgüdüsü oluştu. Halihazırda kilo problemi olmayıp, mevcut kilosunun sağlığı açısından sorun teşkil etmediği kişiler dahi zayıflama telaşı içerisinde. Zayıf olmak ve zayıf görünmek çağımızın bu denli önemli bir konusu haline gelmişken hiç olmayacak sağlıksız yöntemleri uygulamak yerine sağlıklı bir şekilde kilo vermeyi sağlayacak çeşitli egzersizler ve tüketilebilecek besinlerden faydalanılabilir.
Zayıflamak istiyorum kararını verip internet ortamında araştırma yapmaya başladığınız anda önüne çıkacak sayısız bilgi var. Fakat bu bilgiler ışığında yola çıkmadan önce yapmanız gereken bir doktora danışmak ve zayıflama sürecinizi buna göre planlamak.
Doktorumun tavsiyeleri doğrultusunda zayıflamak için neler yapabilirim sorunuzun çoğu kişi için ortak cevapları aşağıdaki gibidir:
Zayıflamanın temel kurallarından biri gün içerisinde ne yediğine ve ne içtiğine dikkat etmektir. Tüketilen besinler kalorisi düşük, vücudun ihtiyacı olan besin değerlerini ise yüksek oranda içeriyor olmalıdır.
Sabah:
Öğle:
Ara öğünler:
Akşam:
Kilo verme sürecinde tüketilen yiyeceklerin yanı sıra içecekler de büyük öneme sahiptir. Bu süreçte içilen içeceklerden ödem atma, toksinlerden kurtulma, açlık hissini bastırma gibi birçok konuda faydalanılabilir.
İlk olarak atlanmaması gereken kural vücudun su ihtiyacını karşılamaktır. Sağlıklı yaşamın altın kurallarından biri de günde en az 2 litre su tüketmektir. Bu sayede metabolizmanın çalışma hızı artarken
kabızlık, hazımsızlık gibi sindirim problemlerinin de önüne geçilmiş olur.
Ara öğünlerde, tokluk hissinin artırılması adına sebze suları içilebilir. Hem vitamin hem de mineral açısından zengin olan bu sular, önemli birer detoks elemanlarıdır.
Son dönemde yapılan araştırmalara göre kahvenin yağ yakımını hızlandırdığı tespit edildi. Ancak kahve tüketiminde aşırıya kaçmamak gerekiyor. Özellikle tansiyon hastalarının kahve tüketimini belirli bir sınırda tutmaları şart.
Zayıflama sürecine doğrudan olumlu etki edecek birçok bitki çayı mevcut. Vücuda sayısı faydası dokunan bu bitki çayları aynı zamanda bütçe dostudurlar. Bu konuda hazır olarak satılan bitki çaylarından ziyade metabolizma hızını artırarak zayıflamayı sağlayan bitki çaylarının tariflerini araştırıp, ihtiyaç duyulan bitkileri aktarlardan temin etmek ve ölçülü bir şekilde bu çayları tüketmek en doğrusudur.
Bitki çayları:
Yukarıda bahsedilen faydaların birçoğu yeşil çayın özellikleri arasında bulunur. Neredeyse her bitkisel çay rehberinde yer alan yeşil çay, metabolizmayı hızlandırıcı etkisi ile ünlüdür. Bu yüzden zayıflamak isteyenlerin ilk tercihleri arasındadır. Aynı zamanda toksinlerin atılmasını sağlayıp vücuda enerji verirken içeriğinde bulunan kafein nedeniyle geç saatlerde tüketilmemesi önerilir. Zayıflama sürecine destek olması açısından yeşil çay haricinde tüketilebilecek
diğer bitki çayları zencefil, mate, karanfil ve rezene gibi bitkilerden hazırlanabilir.
Yukarıda söz edilen ve zayıflama sürecine olumlu yönde etki eden içeceklerin yanı sıra tüketilmesi önerilmeyen bazı içecekler de mevcuttur. Asitli içecekler, enerji içecekleri, alkollü içecekler sadece zayıflama uğraşında olan kişilerin değil, sağlığına dikkat eden herkesin uzak durması gereken sulu gıdalardır.
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