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Zayıflamak İçin Neler Yapabilirim? Evde Kolayca Uygulayabileceğiniz Yöntemler

sebboy sebboy
SAĞLIKLI YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Mükemmel insan, mükemmel vücut gibi kavramların hayatımıza girmesiyle birlikte insanların birçoğunda bu normlara uygun bir vücuda sahip olma içgüdüsü oluştu.

Zayıflamak İçin Neler Yapabilirim? Evde Kolayca Uygulayabileceğiniz Yöntemler

Mükemmel insan, mükemmel vücut gibi kavramların hayatımıza girmesiyle birlikte insanların birçoğunda bu normlara uygun bir vücuda sahip olma içgüdüsü oluştu. Halihazırda kilo problemi olmayıp, mevcut kilosunun sağlığı açısından sorun teşkil etmediği kişiler dahi zayıflama telaşı içerisinde. Zayıf olmak ve zayıf görünmek çağımızın bu denli önemli bir konusu haline gelmişken hiç olmayacak sağlıksız yöntemleri uygulamak yerine sağlıklı bir şekilde kilo vermeyi sağlayacak çeşitli egzersizler ve tüketilebilecek besinlerden faydalanılabilir.

Zayıflamanın Yolları Nelerdir?

Zayıflamak istiyorum kararını verip internet ortamında araştırma yapmaya başladığınız anda önüne çıkacak sayısız bilgi var. Fakat bu bilgiler ışığında yola çıkmadan önce yapmanız gereken bir doktora danışmak ve zayıflama sürecinizi buna göre planlamak.

Doktorumun tavsiyeleri doğrultusunda zayıflamak için neler yapabilirim sorunuzun çoğu kişi için ortak cevapları aşağıdaki gibidir:

  • Özellikle hangi besinin ne zaman tüketilmesi gerektiğine dair soru işaretleri diyet programına uygun bir şekilde beslenmeye engel oluyor. Bunun önüne geçmek ise ancak doktorun uygun gördüğü listeye uygun bir şekilde hareket etmek ile mümkündür.
  • Gün içerisinde alınan kalori ile yakılan kalori arasındaki ilişki dengeli olmalıdır.
  • Yemek yapmaya vakti olmayan ya da üşenenlerin ilk tercihi genellikle fast food oluyor. Fast food ağırlıklı beslenmek vücutta yap birikmesine sebep olurken bir süre sonra vücutta biriken bu yağlar kalıcı olabiliyor. Doktorların ve diyetisyenlerin bu konuya yaklaşımı ise fast food yiyeceklerin tüketimine tamamen son verilmesi yönünde.
  • Günde en az 2 litre su içmek, sindirim faaliyetlerini ve metabolizmayı hızlandırır.
  • Karbonhidrat yerine protein tüketimi artırıldığı takdirde vücut gün içerisinde daha zinde olur, açlık hissi yaşanmaz.
  • Kilo verme sürecinin en önemli başlıklarından biri ise düzenli olarak egzersiz yapmak. Tüketilen besinler ne kadar sınırlandırılıp, kilo vermeye uygun bir hale getirilse bile egzersiz yapmadan bu sürecin başarıyla tamamlanması mümkün değildir.
  • Gün içerisinde tüketilen besinlerin bir kağıda not edilmesi hem kilo verme sürecine olan bakış açısını değiştirip daha azimli bir şekilde kilo verme çabası içerisine girmeye sebep olurken hem de bir beslenme düzeni oturtulmasını sağlar.
  • Öğün atlamadan beslenmek diyet listelerinin en önemli kurallarından biridir.
  • Akşam belirli bir saatten sonra kesinlikle hiçbir şey tüketilmemelidir. Gece tüketilen besinler uykuda direkt olarak yağa ve dolayısıyla kiloya dönüşür.

Zayıflamak İçin Ne Yemeliyiz?

meyve ve sebze

Zayıflamanın temel kurallarından biri gün içerisinde ne yediğine ve ne içtiğine dikkat etmektir. Tüketilen besinler kalorisi düşük, vücudun ihtiyacı olan besin değerlerini ise yüksek oranda içeriyor olmalıdır.

Sabah:

  • Öncelikle güne mutlaka kahvaltı yaparak başlanmalıdır.
  • Kahvaltı yapmadan güne başlayan insanların güne daha stresli başladığı ve gün içerisinde kan şekerinde düşüş olduğu araştırmalarla sabittir.
  • Kahvaltının protein açısından zengin olan yumurta, süt, peynir gibi ürünleri içermesi gerekir.

Öğle:

  • Günün geri kalanını yüksek bir enerjiyle geçirmek için öğle vaktinde tüketilen besinlerin önemi büyüktür.
  • Öğle yemeğinde yanlış beslenmek, gün içerisinde atıştırmalıklara başvurmaya sebep olur.
  • Bu nedenle öğle vakti doğru ve kaliteli bir şekilde beslenilmeli, tavuk, balık, yeşillik ve baklagil gibi ürünler tüketilmelidir.

Ara öğünler:

  • Gün içerisinde enerji düşüklüğü yaşamaya ve bir sonraki öğünde gereğinden fazla yemek yemeye engel olan ara öğünler, sağlıklı bir beslenme düzeninin önemli detayları arasında yer alır.
  • Ara öğünlerde yoğurt, kuru meyveler, ceviz gibi enerjiyi yükselten ve metabolizmayı hızlandıran yiyecekler tüketilmelidir.
  • İşlenmiş, paketli gıdalardan kesinlikle uzak durulması gerekir.
  • Şeker ihtiyacını karşılamak için ise aşırıya kaçmamak kaydıyla meyve tüketilebilir.

Akşam:

  • Artık vücuda enerji yüklenmesi gerek yoktur, bu sebeple akşam yemeğinde daha hafif besinler tüketilebilir.
  • Akşam 7'den önce olmak kaydıyla çorba, sebze, salata gibi besinler tüketilebilir.

Zayıflamak İçin Ne İçilir?

Kilo verme sürecinde tüketilen yiyeceklerin yanı sıra içecekler de büyük öneme sahiptir. Bu süreçte içilen içeceklerden ödem atma, toksinlerden kurtulma, açlık hissini bastırma gibi birçok konuda faydalanılabilir.

İlk olarak atlanmaması gereken kural vücudun su ihtiyacını karşılamaktır. Sağlıklı yaşamın altın kurallarından biri de günde en az 2 litre su tüketmektir. Bu sayede metabolizmanın çalışma hızı artarken

kabızlık, hazımsızlık gibi sindirim problemlerinin de önüne geçilmiş olur.

Ara öğünlerde, tokluk hissinin artırılması adına sebze suları içilebilir. Hem vitamin hem de mineral açısından zengin olan bu sular, önemli birer detoks elemanlarıdır.

Son dönemde yapılan araştırmalara göre kahvenin yağ yakımını hızlandırdığı tespit edildi. Ancak kahve tüketiminde aşırıya kaçmamak gerekiyor. Özellikle tansiyon hastalarının kahve tüketimini belirli bir sınırda tutmaları şart.

Zayıflama sürecine doğrudan olumlu etki edecek birçok bitki çayı mevcut. Vücuda sayısı faydası dokunan bu bitki çayları aynı zamanda bütçe dostudurlar. Bu konuda hazır olarak satılan bitki çaylarından ziyade metabolizma hızını artırarak zayıflamayı sağlayan bitki çaylarının tariflerini araştırıp, ihtiyaç duyulan bitkileri aktarlardan temin etmek ve ölçülü bir şekilde bu çayları tüketmek en doğrusudur.

Bitki çayları:

  • Vücutta yağ birikimini önler.
  • Vücuttaki ödemin dışarıya atılmasını sağlar.
  • Kan şekerini düzenler.
  • Bağırsakların daha düzenli bir şekilde çalışmaya başlamasını sağlar.
  • Tek başlarını büyük bir etki yaratamasalar da diyet programına dahil edildiklerinde kilo verme süreci önemli ölçüde katkıda bulunur.

Yukarıda bahsedilen faydaların birçoğu yeşil çayın özellikleri arasında bulunur. Neredeyse her bitkisel çay rehberinde yer alan yeşil çay, metabolizmayı hızlandırıcı etkisi ile ünlüdür. Bu yüzden zayıflamak isteyenlerin ilk tercihleri arasındadır. Aynı zamanda toksinlerin atılmasını sağlayıp vücuda enerji verirken içeriğinde bulunan kafein nedeniyle geç saatlerde tüketilmemesi önerilir. Zayıflama sürecine destek olması açısından yeşil çay haricinde tüketilebilecek

diğer bitki çayları zencefil, mate, karanfil ve rezene gibi bitkilerden hazırlanabilir.

Yukarıda söz edilen ve zayıflama sürecine olumlu yönde etki eden içeceklerin yanı sıra tüketilmesi önerilmeyen bazı içecekler de mevcuttur. Asitli içecekler, enerji içecekleri, alkollü içecekler sadece zayıflama uğraşında olan kişilerin değil, sağlığına dikkat eden herkesin uzak durması gereken sulu gıdalardır.

Faydalandığımız Kaynaklar:

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