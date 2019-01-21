Zayıflamak için yağdan kilo verin

Fit ve sağlıklı görünmek hepimizin hayalidir. Özellikle de düğünler, mezuniyetler, yaz ayları yaklaşıyorsa kilo vermek bizim için ayrı bir önem taşır. Peki bu durumlarda nasıl beslenmeli, nasıl kilo vermeliyiz? Hepimizin çevresinde hızlı kilo verip tekrar eski kilolarına kavuşan kişilerde, verdiği kiloyu kolay kolay almayan kişilerde vardır. Neden araların da böyle bir fark var hiç düşündünüz mü?

Kilo üç yerden verilebilir, vücutta bulunan sudan, kastan ve yağ tabakasından. Sıvı detoxları sayesinde hızlı bir şekilde kiloyu sudan verdiğinizde ani bir kilo kaybı ile karşı karşıya gelebilir ama ertesi günlerde ise tekrardan bir kilo artışı ile karşılaşabilirsiniz. Vücutta dehidrasyon yani “su kaybı” yaşanırsa, kalp ritminde bozulma, düşük tansiyon, böbrek sorunları, yüksek tansiyon, bilinç kaybı gibi durumlar meydana gelebilir.

Bu yüzden hızlı olsun diye sudan kaybedilen kilolara dikkat edilmelidir.

Sağlıksız ve dengesiz bir şekilde, besin ögelerinizi yeterli miktarda almadığınızda ise, kas kaybı meydana gelebilir. Kas kaybı meydana gelen kişilerde duruş bozukluğu, yorgunluk hissi, vücutta sarkmalar ve metabolizmanın yavaşlaması durumu görülebilir. “Ben bunların hepsine razıyım sadece kilo vereyim” diyorsanız da “geçmiş olsun”, metabolizmanın yavaşladığından kilo vermenizde duracak, hatta eski yediklerinizi yeseniz bile, ciddi kilo alma durumu meydana gelecektir.