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Zayıflamak için yağdan kilo verin

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.01.2019 15:10 | Son Güncelleme

Zayıflamanın püf noktası ile ilgili bilgi veren uzmanlar zayıflamanın en önemli adımının yağdan kilo vermek olduğunu söylüyor. Uzman Diyetisyen Çağatay Köşkeroğlu, zayıflamak isteyenlerin asıl yapması gerekenin yağdan kilo vermek olduğunu söyledi ve su ve kas kaybına kıyasla gözle görülür bir daralma meydana getireceğini açıkladı. Yağdan verilen kiloların geri alınmasının daha zor olacağının altını çizen Kökeroğlu, bunun kilonun getirdiği hastalıklardan da korumaya yardımcı olacağını söyledi.

Zayıflamak için yağdan kilo verin

Fit ve sağlıklı görünmek hepimizin hayalidir. Özellikle de düğünler, mezuniyetler, yaz ayları yaklaşıyorsa kilo vermek bizim için ayrı bir önem taşır. Peki bu durumlarda nasıl beslenmeli, nasıl kilo vermeliyiz? Hepimizin çevresinde hızlı kilo verip tekrar eski kilolarına kavuşan kişilerde, verdiği kiloyu kolay kolay almayan kişilerde vardır. Neden araların da böyle bir fark var hiç düşündünüz mü?

Bunu_Yapmadan_Zayiflayamazsiniz

Kilo üç yerden verilebilir, vücutta bulunan sudan, kastan ve yağ tabakasından. Sıvı detoxları sayesinde hızlı bir şekilde kiloyu sudan verdiğinizde ani bir kilo kaybı ile karşı karşıya gelebilir ama ertesi günlerde ise tekrardan bir kilo artışı ile karşılaşabilirsiniz. Vücutta dehidrasyon yani “su kaybı” yaşanırsa, kalp ritminde bozulma, düşük tansiyon, böbrek sorunları, yüksek tansiyon, bilinç kaybı gibi durumlar meydana gelebilir.

Bu yüzden hızlı olsun diye sudan kaybedilen kilolara dikkat edilmelidir.

Sağlıksız ve dengesiz bir şekilde, besin ögelerinizi yeterli miktarda almadığınızda ise, kas kaybı meydana gelebilir. Kas kaybı meydana gelen kişilerde duruş bozukluğu, yorgunluk hissi, vücutta sarkmalar ve metabolizmanın yavaşlaması durumu görülebilir. “Ben bunların hepsine razıyım sadece kilo vereyim” diyorsanız da “geçmiş olsun”, metabolizmanın yavaşladığından kilo vermenizde duracak, hatta eski yediklerinizi yeseniz bile, ciddi kilo alma durumu meydana gelecektir.

Bunu_Yapmadan_Zayiflayamazsiniz

PEKİ NEDEN KİLOYU YAĞDAN VERMELİYİZ?

Uzman Diyetisyen Çağatay Köşkeroğlu bu konunun en önemli unsur olduğunu irdelerken konuya açıklık getiriyor; Vücudumuza aldığımız enerji kaynağı ne olursa olsun, fazlası vücudumuzda yağ olarak depolanacaktır. Bundan dolayı bir besin yararlı diye çok tüketilmemesi gerekmektedir. Kiloyu yağdan verdiğinizde su ve kas kaybına kıyasla gözle görülebilir bir daralma meydana gelecektir. Yağdan verilen kiloların da geri alınması daha zor olacaktır. Vücutta fazla yağların verilmesi ise kalp, şeker, tansiyon, damar tıkanıklığı gibi hastalıklardan korunmaya yardımcı olacaktır. Unutmayalım ki, çocukken yağ hücreleri fazla olan kişilerin, yaşamlarını da kilolu bir şekilde geçirme olasılığı, anne ve babaları kilolu olan çocukların ise kilolu olma olasılığı artmaktadır. Vücuttaki yağ miktarının artması ömür boyu sürecek sıkıntılara yol açabilir, o yüzden vücut yağ oranına son derece dikkat edilmelidir.

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Zayıflamak kilo

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