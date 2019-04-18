HABER

Zayıflamak isterken ölümden döndü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 11:37 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da yaşayan 40 yaşındaki Canan Akta, zayıflamak için kullandığı bitkisel ilaç nedeniyle hayatını kaybetme noktasına geldi. Zayıflamak için aldığı ilaç sonucu 77 kilodan 160 kiloya çıkan Akta, ölümün kıyısından döndü.

Diyarbakırlı Akta, 77 kiloyken zayıflamak istedi. Bunun için bitkisel ilaç alan Akta için geri dönülmez yolculuk başladı. Kilo vermek için aldığı bitkisel ilaçlar nedeniyle bir anda 160 kiloya çıkan Akta, nefes alamaz duruma geldi. Arkadaşlarının tavsiyesiyle doktora giden Akta, 8 gün yoğun bakımda kaldı. Tedavisinin ardından 22 gün boyunca denetime tutulan Akta, 34 kilo vererek yürümeye başladı. Bitkisel ilaçla zayıflamak isterken ölümle burun buruna gelen Akta, zayıflamak için bitkisel ilaçlar almak yerine uzman kontrolüne başvurulması gerektiğini söyledi.

Zayıflamak isterken hayatından oluyordu

Zayıflamak isterken hayatından oluyordu

Zayıflamak isterken hayatından oluyordu

Zayıflamak isterken hayatından oluyordu

Zayıflamak isterken hayatından oluyordu

Zayıflamak isterken hayatından oluyordu

Zayıflamak isterken hayatından oluyordu

Zayıflamak isterken hayatından oluyordu

Zayıflamak isterken hayatından oluyordu

Zayıflamak isterken hayatından oluyordu

Zayıflamak isterken hayatından oluyordu

Zayıflamak isterken hayatından oluyordu

Zayıflamak isterken hayatından oluyordu

Zayıflamak isterken hayatından oluyordu

Zayıflamak isterken hayatından oluyordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zayıflamak diyet sağlık

En Çok Okunan Haberler

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi sorusuna yanıt

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi sorusuna yanıt

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

Şevket Çoruh'tan ikinci 'tutamıyorum' videosu

Şevket Çoruh'tan ikinci 'tutamıyorum' videosu

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 bin 200 metre yüksekte S.O.S. sinyali

3 bin 200 metre yüksekte S.O.S. sinyali

İznik'te endişelendiren görüntü! 'Kim yapıyor bilmiyorum ama...'

İznik'te endişelendiren görüntü! Eğer önüne geçilmezse...

Sözcü Gazetesi sahibi ve yazarları hakkında istenen ceza belli oldu

Sözcü davasında için istenen cezalar belli oldu!

Pompalı tüfekle sevgilisini vurmuştu, aşk mektuplarını delil olarak sundu

Pompalıyla sevgilisini vurmuştu! Aşk mektupları ortaya çıktı

Genç kız, tereyağı hırsızlığından tutuklandı

Genç kız, tereyağı hırsızlığından tutuklandı

'Dünyada çok nadir rastlanıyor!' Tokat'ın gizli güzelliği: Ballıca Mağarası

'Dünyada çok nadir rastlanıyor!' Bakın hangi ilimizde?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.