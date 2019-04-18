Zayıflamak isterken ölümden döndü!

Diyarbakırlı Akta, 77 kiloyken zayıflamak istedi. Bunun için bitkisel ilaç alan Akta için geri dönülmez yolculuk başladı. Kilo vermek için aldığı bitkisel ilaçlar nedeniyle bir anda 160 kiloya çıkan Akta, nefes alamaz duruma geldi. Arkadaşlarının tavsiyesiyle doktora giden Akta, 8 gün yoğun bakımda kaldı. Tedavisinin ardından 22 gün boyunca denetime tutulan Akta, 34 kilo vererek yürümeye başladı. Bitkisel ilaçla zayıflamak isterken ölümle burun buruna gelen Akta, zayıflamak için bitkisel ilaçlar almak yerine uzman kontrolüne başvurulması gerektiğini söyledi.