Zayıflamak isteyenler dikkat! Bu önerilerle istediğiniz sonucu alacaksınız

Zayıflamak isteyenlerin ilk başvurduğu yöntem; uzun süren açlığa dayalı, çok az besin tüketilen ağır diyetler oluyor. Ancak bu tür diyetler metabolizma hızını yavaşlattığı için çoğu zaman tam tersi etkiye yol açıyor. Yavaşlayan metabolizma hızı nedeniyle istenen kiloya bir türlü ulaşılamazken bozulan kas-yağ oranı da başlama noktasına dönüşü hızlandırıyor. Acıbadem Adana Hastanesi İç Hastalıkları ve Endokrinoloji Uzmanı Doç. Dr. Emre Bozkırlı, zayıflamak için metabolizma hızını düşürmeyen beslenme biçiminin tercih edilmesi gerektiğini vurgulayarak “Kışın günde 2-2.5 litre, yazın da 2.5- 3 litre su içilmesi gerekiyor. Çünkü metabolizmayı hızlandıran doğal ürünlerin başında su geliyor” diye bilgi veriyor. METABOLİZMA HIZI YAŞA GÖRE DEĞİŞİR Günlük yaşamımızı idame ettirmek için vücudumuzda meydana gelen kimyasal işlemler gerçekleşirken harcanan enerji bizim metabolizma hızımızı gösteriyor. Bazal metabolizma hızı ise uykuda iken sadece organlarımızın çalışması için gereken minimum enerji miktarını gösteriyor. Herkesin metabolik hızının farklı olduğunun altını çizen Doç. Dr. Emre Bozkırlı, “Bazı kişilerin metabolik hızı doğuştan hızlı iken bazılarınınki daha yavaştır. Yaş, cinsiyet, vücut ağırlığı ve vücudun kas-yağ oranı gibi faktörler de metabolik hızı belirleyici etmenler arasındadır” diyor. Metabolik hızımız yaşa, kiloya ve vücut yapısına bağlı olarak da değişiyor.

VÜCUT AÇLIK MODUNA GEÇİYOR Halk arasında “minyon” olarak tabir edilen kısa boylu ve ince yapılın insanların daha az enerjiye ihtiyaç duyduğunu, buna karşın uzun boylu ve iri yapılıların günlük enerji ihtiyacının daha fazla olduğunu anlatan Doç. Dr. Emre Bozkırlı, beslenme düzeninin metabolizma hızına göre belirlenmesi ile kilo kontrolünün de kolaylaşabileceğini belirtiyor. Ancak bunun kilo vermek için uzun süreli açlık ve ağır diyet anlamına gelmemesi gerektiğinin altını önemle çizen Doç. Dr. Emre Bozkırlı, şöyle devam ediyor: “Çok az kalorili diyetler tercih ediliyor. Ancak çalışmalar bize gösteriyor ki çok az kalori alınıp öğün araları uzatıldığında metabolik hız da düşüyor. İnsan doğasını tasarım harikası olarak tanımlamamız gerekiyor. Vücudumuz, çevresel faktörlere alışma ve her koşulda varlığını devam ettirmeye programlı. Bu nedenle uzun süreli açlık ve az kalorili beslenme durumunda vücut ‘açlık modu’na geçiyor. Önceliğini beyin gibi olmazsa olmaz organların ihtiyacını karşılamaya veriyor. Yani kısıtlı enerji kaynağını daha akıllıca kullanmaya çalışıyor. Sonuç olarak metabolizma hızı düşüyor.”