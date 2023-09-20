Zayıflamak isteyenler dikkat! Türkiye'de yalnızca bir yerde yetişen o besin mucize vaat ediyor

Kilo sorunu olan ve sağlıklı bir yaşam sürmek isteyenler çareyi vitamin takviyelerinde buluyor. Öte yandan Çanakkale'de yetişen bir besin faydaları ile dikkat çekiyor.

HASTALIKLARA KARŞI KORUYOR!

Uzmanlar, bağışıklık sistemini güçlendiren ve C vitamini yönünden oldukça zengin olan Bayramiç beyazının, vücudu hastalıklara karşı koruduğunu belirtiyor.

SİNDİRİM SORUNUNUN ÖNÜNE GEÇİYOR

Bayramiç beyazı; kabızlık sorununu ortadan kaldırıp sindirim sistemini desteklemesiyle biliniyor.

KİLO SORUNU OLANLAR İÇİN BİREBİR!

Düşük kalorisi nedeniyle zayıflamaya yardımcı olan bu besinin içeriğinde bulunan antioksidanlar; serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı azaltıyor ve yaşlanmayı geciktiriyor.

Öte yandan yapılan çalışmalar Bayramiç beyazı gibi meyvelerin kronik hastalıkların riskini azaltabileceğini ortaya koydu.

TÜRKİYE'DE TEK BİR YERDE YETİŞİYOR

Bayramiç ilçesinin köylerinde yetişen Bayramiç beyazı yüksek oranda potasyum, magnezyum ve fosfor gibi mineraller içermektedir. Bu meyve kabuğu soyularak yenebilir. Son dönemlerde marmelat veya reçel yapımında da kullanılmaktadır.

