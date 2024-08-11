Zayn yine bildiğiniz gibi! ATV ile lüks otomobilin üzerinden atladı, Yusuf Dikeç pozu verdi

Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn, yaptıklarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Daha önce kullandığı motor ve arabalarla gündem olan Zayn, bu kez Kırantepe'de ATV ile milyonluk Lamborghini Revuelto'nun üzerinden atlayarak akrobasi gösterisi yaptı.

'YUSUF DİLKEÇ' POZU VERDİ

Adeta nefes kesen gösteri sonrasında minik Zayn'ın zafer pozu ise Yusuf Dikeç'in olimpiyatlardaki atıcılık hareketi oldu.

"Zaynn arabalar uçmaz!" notuyla paylaşılan sosyal medya görüntüsü milyonlar tarafından izlenirken beğeni yağmuruna tutuldu.

(İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır