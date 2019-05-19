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Zebra ailesine 3 yeni üye

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 11:40 | Son Güncelleme

 BURSA Hayvanat Bahçesi'nde zebra ailesine 3 yeni üye daha katıldı.

Zebra ailesine 3 yeni üye

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSA Hayvanat Bahçesi'nde zebra ailesine 3 yeni üye daha katıldı. Yeni doğan 3 yavruyla birlikte zebra sayısı, 10'a yükseldi.
Bursa Hayvanat Bahçesi’nin ‘Afrika Savanası’ bölümünde bakılan zebra ailesine yeni üyeler katıldı. Geçen günlerde dünyaya gelen 3 yavruyla birlikte hayvanat bahçesindeki zebra sayısı 10’a yükseldi. Yavrular, annelerinin gözetiminde, kendilerine sağlanan doğal ortamlarında bakılıyor. Zebralan, son günlerde artan sıcaklıklar nedeniyle gölgelik alanlarda dinleniyor. Oldukça sevimli görünen yavru zebralara, ziyaretçiler de yoğun ilgi gösteriyor.

FOTOĞRAFLI

Zebra ailesine 3 yeni üyeZebra ailesine 3 yeni üyeZebra ailesine 3 yeni üyeZebra ailesine 3 yeni üye

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