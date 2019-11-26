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'Zebra midye', Çıldır Gölü'nü de tehdit ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 09:14 | Son Güncelleme

Van Gölü Havzası'ndaki Sarımehmet Baraj'ında 2 yıldır görülen ve istilacı tür olarak bilenen zebra midyeler, Çıldır Gölü'nde de ortaya çıktı.

Gölde balıkçılık yapan Atanur Dursun, "Zebra midyeler hem bunları hem de balıkları yiyor. Bir midyenin veya ölü balığın içinde yüzlerce zebra midye çıkıyor. Benim gibi birçok kişi geçimini balıkçılık yaparak sağlıyor. Ama zebra midyeler sayesinde balık sayısında gözle görülür bir düşüş var" dedi.

Kışın yüzeyi tamamen buzla kaplanan ve üzerinde festivaller düzenlenen, yazın da doğal güzelliğiyle kendisine hayran bırakan, denizden 1959 metre yükseklikteki Kars ile Ardahan illeri arasındaki Çıldır Gölü, zebra midyelerin tehdidi altında. Doğruyol köyünde oturan, geçimini gölde balıkçılık yaparak sağlayan Atanur Dursun, Çıldır Gölü'nde su seviyesinin yaklaşık 12 metre çekildiğini söyledi. Atanur Dursun, "Nereden ve nasıl geldiği bilinmeyen zebra midyeler, buldukları her şeyi yiyip, tüketiyorlar. Çıldır Gölü'nün kendisine ait tatlı su midyesi var. Bu midyelerin içini bile yemiş kurutmuşlar. Bir midyenin üstünde binlercesi var. Çıldır Gölü'nün kıyısındaki köylerde yüzlerce kişi geçimini balıkçılık yaparak sağlıyor. Ama geçmiş sezonlara göre balık miktarında bayağı bir düşüş var. Daha önce yosun yiyen bir tür olduğunu bildiğimiz böcekler, ağlara takılan balıkları yemiş. Daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştık. Yetkililer biran evvel buna bir çözüm yolu bulmalı" diye konuştu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, zebra midyenin diğer akarsulara taşınmasına ve Van Gölü'ndeki inci kefallerinin üreme habitatlarını tamamen yok olmasına dikkat çekti. Zebra midyelerin üreme potansiyelinin çok yüksek olduğunu, sadece Amerika'da yıllık 5 milyar dolardan fazla ekonomik zarara yol açtığını belirten Akkuş, "Bir zebra midye, hayatı boyunca bir milyon tane yumurta bırakıyor ve bu yumurtalar planktonlar gibi 1 aya yakın su içerisinde yüzme kabiliyetine sahip oluyor. Akıntılarla beraber çok hızlı bir şekilde yayılıyor" dedi.

Çıldır Gölü'ndeki zebra midyelerin, başta sarı balık olmak üzere diğer balıkların üreme habitatlarını tamamen işgal edebileceğini kaydeden Akkuş, şunları söyledi:

"İstilacı ve yağmacı olan zebra midyenin taşınması çok kolay. Zebra midyeler su dışında nemli ortamda günlerce hayatta kalabiliyor. Zebra midyeler, akarsularda, kumların, taşların üzerinde büyük koloniler oluşturuyor. Ortamdaki planktonları süzüyor. Bir zebra midye, günde bir litre suyu süzme kapasitesine sahip. Göldeki besin kaynağının en alt tabakasına yeni bir canlı daha eklendi. Son 2 yıldır Çıldır Gölü'nde görülmeye başlayan zebra midye, Keban ve Atatürk Barajı'nda olduğu biliniyor. Keban Barajı'nda yetiştirilen yavru sazanlar Çıldır Gölü ve barajlara atılıyor. Oradan alıp getirdiğimiz balıklarla beraber o midyeler çok rahat taşınabileceğinin üzerinde duruluyor."

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
zebra midye Çıldır Gölü

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