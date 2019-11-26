'Zebra midye', Çıldır Gölü'nü de tehdit ediyor

Gölde balıkçılık yapan Atanur Dursun, "Zebra midyeler hem bunları hem de balıkları yiyor. Bir midyenin veya ölü balığın içinde yüzlerce zebra midye çıkıyor. Benim gibi birçok kişi geçimini balıkçılık yaparak sağlıyor. Ama zebra midyeler sayesinde balık sayısında gözle görülür bir düşüş var" dedi.

Kışın yüzeyi tamamen buzla kaplanan ve üzerinde festivaller düzenlenen, yazın da doğal güzelliğiyle kendisine hayran bırakan, denizden 1959 metre yükseklikteki Kars ile Ardahan illeri arasındaki Çıldır Gölü, zebra midyelerin tehdidi altında. Doğruyol köyünde oturan, geçimini gölde balıkçılık yaparak sağlayan Atanur Dursun, Çıldır Gölü'nde su seviyesinin yaklaşık 12 metre çekildiğini söyledi. Atanur Dursun, "Nereden ve nasıl geldiği bilinmeyen zebra midyeler, buldukları her şeyi yiyip, tüketiyorlar. Çıldır Gölü'nün kendisine ait tatlı su midyesi var. Bu midyelerin içini bile yemiş kurutmuşlar. Bir midyenin üstünde binlercesi var. Çıldır Gölü'nün kıyısındaki köylerde yüzlerce kişi geçimini balıkçılık yaparak sağlıyor. Ama geçmiş sezonlara göre balık miktarında bayağı bir düşüş var. Daha önce yosun yiyen bir tür olduğunu bildiğimiz böcekler, ağlara takılan balıkları yemiş. Daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştık. Yetkililer biran evvel buna bir çözüm yolu bulmalı" diye konuştu.