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Zehir bitkisine damlama sulama

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2019 13:32 | Son Güncelleme

İzmir’in Beydağ ilçesinde, jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda ormanlık alanda damlama sulama sistemiyle sulanmış 4 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi.Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı, bir istihbaratı değerlendirerek kırsaldaki Kurudere ve Eğridere mahallelerindeki ormanlık alanda operasyon düzenledi.

Zehir bitkisine damlama sulama

İzmir’in Beydağ ilçesinde, jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda ormanlık alanda damlama sulama sistemiyle sulanmış 4 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı, bir istihbaratı değerlendirerek kırsaldaki Kurudere ve Eğridere mahallelerindeki ormanlık alanda operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerinin aramalarında, boyları 1-1,5 metre arasında değişen 4 bin 200 kök Hint keneviri bulundu. Jandarma ekipleri, Hint kenevirlerini imha etmek üzere sökerken, sulama için kurulan damla sulama sisteminin ekipmanlarına da el konuldu.
Ormanlık alanda bu bitkileri eken şahıs ya da şahısların tespiti içinse çalışma başlatıldı.

Zehir bitkisine damlama sulama

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