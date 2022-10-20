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Zehir mutfağınızdan yayılıyor! Hiç farkında değilsiniz ama büyük risk taşıyor

20.10.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemek yapmak birçok kişiye zevk veriyor. Güzel yemekler hazırlamak zevkli olsa da yemeklerin ardında kalan bulaşıkları temizlemek istenmeyen durumlara yol açabiliyor. Mutfakta gözden kaçan bazı yerler adeta zehir saçıyor. Farkında olmadan dokunduğumuz bu alanlar sağlımız için büyük risk oluşturuyor.

Zehir mutfağınızdan yayılıyor! Hiç farkında değilsiniz ama büyük risk taşıyor

Salmonella gibi hastalıklara neden olan mikroplar çok kolay bir şekilde bulaşabiliyor. Bu mikroplardan korunmak için hijyene ekstra dikkat etmek gerekiyor. Salmonellanın genellikle dışarıda yenilen yiyeceklerden bulaştığı düşünülüyor. Ancak evde yemek yaparken de gözden kaçan temizlik hataları salmonella gibi hastalıklara neden olabiliyor. New Jersey , New Brunswick'teki Rutgers Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, baharat kaplarının yemek pişirdikten sonra en çok kirlenen mutfak malzemesi olduğunu buldu.

KOLAYCA KONTAMİNE OLUYORLAR

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Bir deneyde, bir kişi onları yemek pişirirken kullandıktan sonra baharat kaplarının neredeyse yarısının kontamine olduğu bulundu. Bunun nedeni, birçoğunun bulaşıkları ve mutfak eşyalarını temizledikten sonra baharat kaplarının temizliğini unutması. Bu kaplar, tavuk, hindi veya başka bir kontamine ürüne dokunduktan sonra ellendiğinde kolayca kontamine olabilir.

YÜZDE 48'İNDE MİKROP BULUNDU

Farklı büyüklükteki mutfaklarda aynı hindi burgerini pişirmek için 317 yetişkin topladılar. Bazıları daire büyüklüğünde küçük bir alan kullanırken, diğerleri çalışmak için büyük bir endüstriyel mutfağa sahipti. Katılımcılara mutfak alanlarının daha sonra kontaminasyon açısından test edileceği konusunda bilgi verilmedi. Daha sonra, Salmonella'nın varlığını test etmek için mutfaklar temizlendi. En yaygın kirlenmeye sahip nesne baharat kaplarıydı. Bunların yaklaşık yarısında, yüzde 48'inde madde bulundu.

KESME TAHTALARI GİBİ ALANLAR DA RİSK TAŞIYOR

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Sabunlukların sadece yüzde 20'sinden fazlasının kirlenmiş olduğu bulundu. Beş simülasyondan birinden fazlasında başka hiçbir nesne kontamine olmadı. Rutgers'da çalışmanın ortak yazarlarından biri olan Dr Donald Schaffner, birçok ev şefinin kullanımdan sonra kapları silmeyi unutabileceğini açıkladı. "Kesme tahtaları, çöp tenekeleri kapakları ve buzdolabı kulpları gibi daha belirgin yüzeylere ek olarak, mutfağınızda temiz ve hijyenik olmaya çalışırken dikkat etmeniz gereken bir şey daha var" dedi.

SALMONELLA GIDA KAYNAKLI EN YAYGIN OLAN HASTALIK

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Araştırmamız, çiğ et hazırlarken dokunduğunuz herhangi bir baharat kabının çapraz kontamine olabileceğini gösteriyor. 'Yemek hazırlığı sırasında veya sonrasında bunun bilincinde olmak isteyeceksiniz.' Salmonella, gıda kaynaklı hastalıklar arasında en yaygın olanıdır. Bakteriyel enfeksiyon genellikle kümes hayvanları yoluyla bulaşır.
Her kümes hayvanı ürünü bakteri taşımasa da, uzmanların az pişmiş kümes hayvanı eti konusunda uyarması yeterince sıktır.

ÖLÜME SEBEP OLABİLİYOR

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Düzgün pişirildiğinde et üzerindeki bakteriler öldürülür. CDC, çoğu hafif veya asemptomatik olmasına rağmen, yılda 1,35 milyon vaka bildirmektedir. 25.000'den fazlası hastaneye yatmayı gerektirecek kadar ciddi ve bakteriyel enfeksiyon yılda 420 ölümden sorumludur. Mutfaktan bulaşan salmonella hastalığını önlemek için yemek yaptıktan sonra kullanılan her ürünü iyice temizlemek gerekiyor.

SALMONELLA BELİRTİLERİ

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Salmonella bakterisinin vücuda alınmasından yaklaşık 12-72 saat sonra ishal, ateş, bulantı, kusma ve karın krampları şeklinde hastalık belirtileri ortaya çıkar. Hastalık genellikle 4-7 gün sürer ve çoğu kişi tedavi olmadan iyileşir. Bazı kişilerde, ishal hastanın hastaneye yatmasını gerektirecek kadar şiddetli olabilir. Yaşlılar, bebekler ve bağışıklık sistemi yetersiz olan kişilerde hastalık daha ciddi seyreder.


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