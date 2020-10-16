HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Zehir taciri abla kardeş tutuklandı

Zehir taciri abla kardeş tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 11:25 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi ile Gaziantep arasında uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan abla kardeş tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gaziantep’ten Elbistan’a uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi ile Gaziantep arasında uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan abla kardeş tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gaziantep’ten Elbistan’a uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Araştırmayı derinleştiren narkotik ekipleri, uyuşturucu ticaretini yapan şahısların abla G.A. ile kardeşi O.A. olduğunu belirledi. Narkotik ekipleri, Gaziantep polisi ile eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Abla G.A, Gaziantep’te, kardeşi O.A. ise Elbistan’da gözaltına alındı. Operasyonlarda uyuşturucu maddenin yanı sıra hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Gaziantep’te gözaltına alınan abla G.A, Elbistan’a getirildi.
Emniyetteki sorgularının ardından Elbistan Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı
SMA hastası Öykü'nün tedavi için 1 ayı kaldıSMA hastası Öykü'nün tedavi için 1 ayı kaldı
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
En Çok Okunan Haberler
Feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Alt geçitteki resim kapatma çalışması durduruldu
Alt geçitteki resim kapatma çalışması durduruldu
Bakan Selçuk duyurdu! Türkiye'de bir ilk
Bakan Selçuk duyurdu! Türkiye'de bir ilk
Nefes kesen operasyon! Ankara'ya silah getiriyorlardı
Nefes kesen operasyon! Ankara'ya silah getiriyorlardı
Sibel Kekilli'den sonra o da yaptı! 'Türk erkekleri...'
Sibel Kekilli'den sonra o da yaptı! 'Türk erkekleri...'
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Ece Üner'den çok çarpıcı Kadir Şeker yorumu
Ece Üner'den çok çarpıcı Kadir Şeker yorumu
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
Diğer Haberler
Süresiz nafaka kalkıyor mu? Bakan açıkladı! Nafaka süresiz mi olur? Nafaka süresi ne kadardır? Süresiz nafaka son durum
Süresiz nafaka kalkıyor mu?
Bakan Koca'dan son dakika açıklaması: Artış eğilimi var
Bakan Koca'dan yeni açıklama: Artış eğilimi var
Müjdeyi Bakan Koca vermişti! Yerli aşıda son durum
Müjdeyi Bakan Koca vermişti! Tarih belli oldu
Erzurum'da korkunç olay! Yaşlı kadını boğazı kesilerek öldürüldü
Erzurum'da korkunç olay! Yaşlı kadını boğazı kesilerek öldürüldü
Tekirdağ'da sahte alkolden bir ölüm daha
Kabus büyüyor! Ölü sayısı 52'ye yükseldi
SMA hastası Öykü'nün tedavi için 1 ayı kaldı
SMA hastası Öykü'nün tedavi için 1 ayı kaldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.