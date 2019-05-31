Zehir taciri kocalarının işini devralan kadınlara narkotik operasyonu

Denizli’de narkotik polisi, zehir taciri kocaları ve aile üyesi diğer erkekler cezaevinde olan kadın uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. 5 kişinin tutuklandığı operasyonda polis, uyuşturucu hapları özel olarak geniş şekilde yapılmış banyo giderlerinde ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Daha önce birçok kez başarılı narkotik operasyonlarının gerçekleştirildiği Karşıyaka Mahallesi’nde bu kez de uyuşturucu madde ticareti yapan kadın şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Eşleri, aile bireyleri uyuşturucu madde suçlarından cezaevinde bulunan kadın uyuşturucu tacirlerinin uyuşturucu maddeleri yaz ayının gelmesiyle sokaklarda toplanarak sosyal etkinlik yapan mahallelinin arasına karışıp satmaya çalıştıkları belirlendi. Ekiplerin kendilerini izlediklerinden habersiz olarak komşu kadınların ve çocukların gölgesinde dikkat çekmediklerini sanıp tanıdık, ahbap gibi gelen müşterilere uyuşturucu madde pazarlayan kadın zehir tacirleri yakayı ele verdi. Bölgedeki kontrollerini sürdüren sivil narkotik ekipleri önce mahallede uyuşturucu madde satışı yapılan adresleri tek tek tespit etti. Takibe alınan şüphelilerden uyuşturucu madde temin eden 41 kişi satın aldıkları uyuşturucu maddelerle birlikte yakalandı.