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Zehir taciri, özel harekatın baskını sırasında apartmanın ikinci katından atladı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2019 17:41 | Son Güncelleme

Iğdır’da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyon sırasında bir şüpheli apartmanın 2.

Zehir taciri, özel harekatın baskını sırasında apartmanın ikinci katından atladı

Iğdır’da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyon sırasında bir şüpheli apartmanın 2. katından atladı.
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu il genelinde uyuşturucu trafiğini yönlendirdiğini belirlenen 10 kişi 3 aya yakın planlı takip edildi. Ekipler, çalışmaların ardından saat 06.00 sıralarında zehir tacirlerinin ikametlerine şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda 9’u Iğdır’da 1’i İzmir’de olmak üzere 10 kişi kıskıvrak yakalandı.
Iğdır’da bulunan zehir şebekesine ağır darbe vuruldu. Arama ve gözaltı esnasında 201 gram sentetik kannabinoid maddesi, 5,64 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız 7,65 çapında tabanca, 13 adet MKE tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 13 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.
Özel Harekat Timi’nin baskını sırasında zehir taciri V.A.’nın apartmanın ikinci katındaki arka balkondan atladığı ve bahçedeki ağaç üzerinden yumuşak iniş yapıp kaçmak isterken yaralandığı anlaşıldı. Kaçmaya çalışan V.A yaralı halde yakalandı. Şahıs, tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.
Operasyonda 10 kişiden 2’si denetimli serbest bırakılırken 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

Zehir taciri, özel harekatın baskını sırasında apartmanın ikinci katından atladı

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